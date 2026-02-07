Miles de independentistas salen a la calle en Barcelona ante el caos de Rodalies y denuncian el "trato humillante" a Catalunya

Los detalles El presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, y el presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, han apuntado al trato "colonial" de España como causante de la situación en Rodalies.

Unos 8.000 manifestantes, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30.000 según los organizadores, participaron en una manifestación convocada por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema "Prou! Única via: independència!" para expresar su indignación por el caos en Rodalies. La marcha comenzó frente al monumento de Rafael Casanova y culminó en la plaza de Sant Jaume. Lluís Llach y Jordi Domingo criticaron el trato "colonial" de España y un supuesto "expolio fiscal" a Cataluña. Oriol Junqueras, presidente de ERC, pidió dimisiones y soluciones por la situación de los trenes en Cataluña.

Unos 8.000 independentistas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30.000 según los organizadores, han participado en la manifestación convocada este sábado por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema "Prou! Única via: independència!" ("¡Basta! Única vía: ¡independencia!") para expresar su indignación por el caos de Rodalies.

Los manifestantes han iniciado la marcha frente al monumento de Rafael Casanova y han bajado por la plaza de Urquinaona --donde tres personas han quemado una bandera española-- hasta la plaza de Sant Jaume, donde ha culminado la marcha.

Una vez en la plaza, el presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, y el presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, han apuntado al trato "colonial" de España como causante de la situación en Rodalies. Además, ambos dirigentes han celebrado y agradecido a los presentes su asistencia y han achacado parte de la situación de Rodalies a un supuesto "expolio fiscal" a Cataluña.

En concreto, Llach ha señalado que la causa que originó los cortes en Rodalies no fue el mal tiempo, sino "el incumplimiento, la estafa de la ejecución de los Presupuestos en Cataluña y el abandono sistémico de España en Cataluña". Y en la misma línea, Domingo se ha quejado del "déficit fiscal" que, ha dicho, sufre Cataluña, tras lo que ha denunciado que "el expolio" en Cataluña es "descomunal".

Junqueras: "Debe haber dimisiones"

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido responsabilidades por la situación de los trenes en Catalunya. "Defendemos que debe haber dimisiones y soluciones", ha defendido Junqueras en declaraciones a los periodistas junto a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, antes de empezar la manifestación del día en Barcelona contra el funcionamiento de Rodalies en Catalunya.

"Hace muchos años, muchas décadas, que Catalunya padece una infrafinanciación evidente, un trato humillante que afecta al conjunto de la población", ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que los trenes son un "ejemplo evidente".

