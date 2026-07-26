Cielos despejados y subida de temperaturas máximas en una jornada con avisos amarillos por tormentas en Baleares, Cataluña y Murcia

Los detalles Tras un día de bajadas generalizadas, el calor vuelve con fuerza con máximas que se aproximarán a los 40 grados en Sevilla y en Córdoba. Se prevén noches tropicales en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

El domingo en España se presenta con cielos despejados y un aumento de las temperaturas máximas en la mayoría del país, según la AEMET. Sin embargo, se han activado avisos amarillos en Baleares, Cataluña y Murcia por riesgo de tormentas. Se esperan lluvias y oleaje en el noreste y en las islas, con chubascos fuertes en Murcia. En Canarias, persistirá la nubosidad en el norte y podría haber polvo en suspensión. Las temperaturas máximas subirán, excepto en el Mediterráneo y noreste peninsular. El viento será fuerte en Canarias, Ampurdán y Ebro, y moderado en otras zonas. Las máximas destacarán en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Murcia, mientras que las mínimas más bajas se registrarán en León, Ávila y otras provincias del norte.

Tras una jornada de bajadas generalizadas en el mercurio, el domingo llega con cielos despejadas y subidas en las temperaturas máximas en la mayor parte de España. Sin embargo, se han activado los avisos amarillos en Baleares, Cataluña y Murcia ante el riesgo de tormentas.

Así lo ha expuesto la AEMET, que avisa de lluvias y oleaje tanto en las islas como en el noreste de España donde se esperan chubascos y tormentas fuertes. En Murcia, hay opciones de tormentas fuertes aisladas.

La agencia, por su parte, prevé estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo las excepciones ya mencionadas y el Cantábrico junto a las vertientes septentrionales de la Ibérica norte.

En Canarias, se apunta a nubosidad persistente en el norte de las islas de mayor relieve y posible presencia de polvo en suspensión en las orientales.

En cuanto a los termómetros, las máximas van a subir en todo el país salvo en el Mediterráneo y en el tercio noreste peninsular con descensos que serán notables en Baleares y en la fachada oriental peninsualr.

Las mínimas, por su parte, van a bajar salvo en el cuadrante suroeste peninsular. se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

Respecto al viento, soplará el alisio en Canarias, la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el Ebro con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes, con viento moderado de norte en Baleares y en los litorales de Galicia y sureste peninsular, y del oeste en el Cantábrico, golfo de Cádiz y en el Estrecho y Alborán.

Finalmente, la AEMET señala un predominio de viento flojo de componente norte en el resto, salvo en la fachada oriental peninsular, donde será del este.

En el desglose de temperaturas por provincias, destacan como máximas los 38 grados de Sevilla y Córdoba, los 37 de Badajoz y los 36 de Murcia. Por el contrario, las mínimas más bajas se registrarán en León, con nueve grados, y en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel, con diez.

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