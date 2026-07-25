Efectivos de toda Europa se suman a las labores de extinción de los incendios que golpean España

Los detalles La ayuda ya trabaja en la zona para intentar contener las llamas mientras desde el nuevo Puesto de Mando Avanzado, que se ha instalado en Navalcarnero después de que Cenicientos fuera evacuado por la expansión de las llamas.

España enfrenta una grave situación debido a múltiples incendios que han devastado miles de hectáreas y forzado la evacuación de numerosos pueblos. Ante esta emergencia, el país solicitó ayuda a la Unión Europea, recibiendo respuesta inmediata. Según Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, han llegado cuatro aviones Canadair, dos de Italia y dos de Grecia, para colaborar en las labores de extinción. Los incendios más intensos se registran en la Comunidad de Madrid y Ávila, con más de 88.000 afectados. Toledo también ha declarado emergencia de interés nacional. Desde el nuevo Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero, los efectivos trabajan para controlar el incendio, el peor en la historia de la Comunidad de Madrid.

La terrible situación que atraviesa España tras el origen de diferentes incendios que han calcinado miles de hectáreas y han obligado la evacuación de decenas de pueblos ha desembocado en una petición de ayuda a la Unión Europea. Una petición que ya cuenta con una respuesta. Ya se han desplazado medios efectivos desde Italia, Portugal, Grecia y Turquía, según ha confirmado a laSexta Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil.

"Han llegado cuatro aviones Canadair, dos procedentes de Italia, otros dos procedentes de Grecia, para incorporarse de inmediato en las labores de extinción de este terrible incendio", ha expresado Barcones.

La Comunidad de Madrid y Ávila registran los incendios más voraces de las últimas horas, con más de 88.000 afectados. A su vez, Toledo se ha sumado a la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios, ha informado el Ministerio de Interior.

La ayuda ya trabaja en la zona para intentar contener las llamas mientras desde el nuevo Puesto de Mando Avanzado, que se ha instalado en Navalcarnero después de que Cenicientos fuera evacuado por la expansión de las llamas.

Mientras los efectivos luchan por contener el fuego, se celebra una reunión para seguir debatiendo y tomando decisiones sobre cómo controlar este virulento incendio que ya es el peor de la historia de la Comunidad de Madrid.

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