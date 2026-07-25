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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

Ayuda europea

Efectivos de toda Europa se suman a las labores de extinción de los incendios que golpean España

Los detalles La ayuda ya trabaja en la zona para intentar contener las llamas mientras desde el nuevo Puesto de Mando Avanzado, que se ha instalado en Navalcarnero después de que Cenicientos fuera evacuado por la expansión de las llamas.

Llegan cuatro aviones de Italia y Grecia para sumarse a las labores de extinción de los incendios que golpean España.
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La terrible situación que atraviesa España tras el origen de diferentes incendios que han calcinado miles de hectáreas y han obligado la evacuación de decenas de pueblos ha desembocado en una petición de ayuda a la Unión Europea. Una petición que ya cuenta con una respuesta. Ya se han desplazado medios efectivos desde Italia, Portugal, Grecia y Turquía, según ha confirmado a laSexta Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil.

"Han llegado cuatro aviones Canadair, dos procedentes de Italia, otros dos procedentes de Grecia, para incorporarse de inmediato en las labores de extinción de este terrible incendio", ha expresado Barcones.

La Comunidad de Madrid y Ávila registran los incendios más voraces de las últimas horas, con más de 88.000 afectados. A su vez, Toledo se ha sumado a la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios, ha informado el Ministerio de Interior.

La ayuda ya trabaja en la zona para intentar contener las llamas mientras desde el nuevo Puesto de Mando Avanzado, que se ha instalado en Navalcarnero después de que Cenicientos fuera evacuado por la expansión de las llamas.

Mientras los efectivos luchan por contener el fuego, se celebra una reunión para seguir debatiendo y tomando decisiones sobre cómo controlar este virulento incendio que ya es el peor de la historia de la Comunidad de Madrid.

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