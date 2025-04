Iñaki López desvela el truco de producción para que no se coma las patatas bravas: "Las traen frías"

El nutricionista explica que este tubérculo, a pesar de que no esté muy bien considerado entre las personas que hacen dieta, tiene un gran porcentaje de agua. Además, tan solo tiene 88 calorías por cada 100 gramos.

El nutricionista Pablo Ojeda dedica su sección en Más Vale Tarde a las patatas, pero en su versión más saludable, a través de dos recetas: patatas rellenas y gofres de patata. Cristina Pardo comenta al nutricionista que para las personas que están haciendo dieta es "un alimento tabú". "No lo entiendo, tiene casi el 70% de agua", expone Ojeda.

Pablo, además, indica que solo tienen solo 88 calorías cada 100 gramos. "Sospechamos que algo tendrá que ver si no la metes en agua sino en aceite...", comenta Iñaki López. "Ahí es donde aumenta, considerablemente, las calorías", responde el nutricionista.

Ojeda, además, trae una muestra de la que considera "la reina de las patatas en España". "Las patatas bravas", afirma Cristina Pardo. "¿Cuántas calorías puede tener este plato de patatas bravas?", pregunta Iñaki. "Este, con la salsa, sube bastante", apunta Pablo, "la salsa brava tiene de base aceite y sube mucho... no te quiero dar número".

El presentador del programa decide 'desvelar' el truco que han usado sus compañeros de producción para que Cristina y él no se coman el plato de patatas bravas: "Nos las traen frías". Cristina, por su parte, pregunta por otra presentación de patatas: las de bolsa. Ojeda indica que no es partidario de esa presentación. "Tiene muchísimos aditivos y, entonces, no es lo mejor", concluye.