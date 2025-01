Imposición de recambios y precio de mano de obra: los talleres denuncian prácticas abusivas de las aseguradoras

No pueden más

Muchos talleres automovilísticos denuncian prácticas abusivas por parte de las aseguradoras. La batalla es diaria, según nos cuentan algunos de los afectados, como David García, propietario de Talleres Valbuena. Él denuncia que el "derecho fundamental" de todo asegurado de elegir el taller al que quiere llevar su vehículo se está incumpliendo. De hecho, les "están obligando" a ir a los que ellos quieren porque "tienen condiciones pactadas".

Además, las compañías les obligan a utilizar determinados repuestos. Explican que algunos no son originales, aunque estén homologados. En otros casos, el taller no considera necesario cambiar la pieza dañada, pero es la aseguradora quien les impone una reparación. "Si tu consideras que no es reparable, ese trabajo lo tienes que rechazar", afirma Mónica Rodríguez, presidenta de BAT.

Esta decisión repercute directamente en el cliente. "El cliente es mío, no de las aseguradoras, el que da la cara soy yo", clama David García.

Aunque la gota que colma el vaso de estas prácticas está relacionado con la mano de obra. Y, es que, cualquier talles es libre de decidir el precio al que trabajan sus empleados. Sin embargo, y como denuncian, esto ya no está siendo así debido a que algunas compañías también están imponiendo el precio de esta tarifa.

Por otro lado, otra de las batallas que mantienen está relacionada con el siniestro de la pintura. En 2024, "el precio medio del siniestro de pintura ha sido el mismo que en 2008". "Es absolutamente ridículo", denuncia Miguel Pérez, presidente de ASPA.

Si la situación no mejora, los talleres se plantean romper con las aseguradoras. De hecho, muchos ya tratan directamente con el cliente.

En marzo de 2024 estas reclamaciones se presentaron ante el Parlamento Europeo.