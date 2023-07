A las puertas de la próxima gran operación salida de este verano, cabe recordar la importancia de los neumáticos del coche y uno de los grandes errores es dejar de lado el mantenimiento de esta parte tan clave del vehículo. En general los conductores se fían de la su instinto y la realidad es que solo tres de cada diez coches tienen las cuatro ruedas del coche en perfecto estado y el 16% de ellos están conduciendo por la carretera con una presión de los neumáticos por debajo de lo recomendado, según un estudio de la fundación AXA.

Cuándo y cómo revisar las ruedas

La gran pregunta sobre los neumáticos es cada cuánto tiempo deberíamos revisarlos y lo cierto es que cada mes deberíamos comprobar que la presión está dentro de los límites establecidos. Por lo general la presión adecuada es de 30 psi para autos pequeños, 36 psi para medianos y 42 psi para coches grandes y para los despistados que no sepan cómo hacerlo, se puede hacer en cualquier gasolinera que disponga de un manómetro o un medidor de presión manual.

Además, cabe resaltar que llevar los neumáticos poco inflados no se pegan al suelo, sino todo lo contrario. Así lo explica Ernesto Maya, Director de la escuela Race de conducción, que subraya que cuándo la rueda está desinflada la rueda la banda de rodadura tiende a levantarse. Al contrario de lo que suele pensar, la presión no se puede ver a simple vista ni se puede comprobar con el pie, así que no queda otra que revisarlo de manera correcta.

Cuándo cambiar las ruedas

Por norma general, se deben cambiar los neumáticos cada cinco años o 45.000 km recorridos y el dibujo de los neumáticos es un buen indicador de si la rueda del coche ya esta vieja y hace falta cambiarla. En este sentido, cuándo los surcos o dibujos de las bandas de rodamiento tengan una profundidad menor que 3 mm, habría que cambiarlos ya que el neumático se desliza sobre el firme de las carreteras, mientras que cuándo es mayor que el mínimo de 3mm, los neumáticos se agarran bien al suelo.