Impactantes imágenes del tornado en Ayamonte (Huelva) captadas por una cámara de seguridad

Lo que parecía una tormenta más en Ayamonte (Huelva) se convirtió en caos en apenas diez segundos. Las cámaras de seguridad de una de las viviendas afectadas captaron el momento exacto en que el tornado derribaba un muro y empotraba una autocaravana contra la puerta de entrada.

Juan Luis, propietario de la casa, estaba dentro cuando todo ocurrió: "Di un salto, me puse en la esquina, me agaché, me refugié y en cuestión de un segundo empezó a entrar aire, se llevó el techo, las vidrieras se empotraron en la mesa", relata aún en shock.

Su vivienda ha quedado completamente destruida, al igual que la autocaravana, ahora convertida en un amasijo de escombros. En total, unas 30 casas han sufrido daños y los vecinos, aun con el miedo en el cuerpo, esperan las ayudas prometidas por el ayuntamiento para poder reconstruir sus hogares.