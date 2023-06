Cristina y Lolo son los protagonistas de uno de los tres anuncios que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado en la campaña de concienciación del verano. 'Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida' está centrada en el alcohol y en las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un siniestro mortal de tráfico.

"Esta mañana volvía borracha conduciendo. No había dormido y no he vuelto a dormir bien en mi vida", confiesa Cristina. "Con las pastillas te quedas sopas", le responde el pequeño. Acto seguido la joven le explica que no ha dejado de soñar con él, "atrapado entre la bici y la rueda".

A través de tres personajes, como Cristina y Lolo, la DGT refleja un breve diálogo entre los conductores y la persona a la que mataron en la carretera (Lolo, Juan y Carlos) lo que genera angustia emocional, culpa, autorreproche, ansiedad y estrés postraumático.

La campaña, que podrá verse y escucharse hasta el próximo 7 de septiembre, muestra como un comportamiento de riesgo puede hacer que la vida de una persona deje de ser suya y que el sentimiento de culpa que subyace "le persiga cada día" después del siniestro de tráfico. La campaña podrá verse y escucharse en televisiones, radios, medios impresos, soportes digitales, redes sociales, cines, y a través la página web 'https://todoslosdiasdetuvida.dgt.es'.

Según la DGT, en 2022 aumentaron en cuatro puntos el número de conductores con presencia de alcohol en el organismo en siniestros mortales de tráfico ya que en 2019 el porcentaje era del 25% y el año pasado se elevó hasta el 29%

Además, cuando los siniestros viales tuvieron lugar por la noche y en fin de semana, el tanto por ciento de los conductores implicados en siniestros mortales con presencia de esta droga aumentó en 7 puntos porcentuales respecto a la cifra registrada en 2019.