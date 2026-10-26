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Crisis de Ceuta

Dos ONG denuncian expulsiones ilegales y "sin garantías" de migrantes a los que se rechazó su solicitud de asilo en Ceuta

La otra cara El Ministerio de Interior niega irregularidades y defiende que la deportación se ha hecho "una vez comunicada al afectado la denegación de protección internacional y cumplido el plazo para presentar recurso".

Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal, en Ceuta. Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal, en Ceuta.Agencia EFE
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Varias ONG han denunciado que España ha rechazado el asilo y devuelto a Marruecos desde Ceuta a migrantes subsaharianos y yemeníes, afirmando que se trata de devoluciones ilegales, puesto que, según la ONU, los migrantes no tienen allí garantizada su seguridad.

En este sentido, la asociación Elí y Caminando Fronteras ha denunciado al Defensor del Pueblo que 16 personas que permanecían en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) han pasado tres días bloqueadas en la frontera de El Tarajal, al no ser admitidas por Marruecos.

Según esgrime esta asociación en un comunicado, esos migrantes fueron "deportados" de España "sin garantías" jurídicas y se iniciaron los trámites para su devolución a Marruecos durante su estancia en el CETI, después de que sus solicitudes de asilo fueran denegadas.

La asociación Elín ha señalado que los migrantes querían ejercer su derecho a recurrir la decisión, pero no tuvieron tiempo, ya que fueron trasladados el pasado sábado a la frontera de El Tarajal para su devolución al país vecino. Se trata de migrantes procedentes de países como Senegal, Bangladés, Togo, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria.

"Expulsados por una puerta trasera de la valla sin garantías y mientras esperan la resolución de sus recursos", ha lamentado la citada organización.

Interior defiende el procedimiento

La Delegación del Gobierno en Ceuta no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto. Por su parte, el Ministerio del Interior ha negado que se haya producido alguna irregularidad en estas expulsiones.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por 'EFE' han negado estas informaciones y han asegurado que las devoluciones se han producido con todas las garantías y sin irregularidades, "una vez comunicada al afectado la denegación de protección internacional en España y cumplido el plazo para presentar recurso sin que este se haya interpuesto".

Han añadido que es "completamente falso" que los migrantes se encuentren entre ambas vallas o "en tierra de nadie", como han dicho las onegés, ya que están en territorio marroquí.

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