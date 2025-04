Nueva jornada de huelga en Renfe el martes 1 de abril, con servicios mínimos en trenes de todo el territorio

No todos los sindicatos firmaron el acuerdo que puso fin 'in extremos' a la huelga convocada por varios sindicatos ferroviarios. El Ministerio de Transporte ha fijado una serie de servicios mínimos para este día.

sindicatos de Renfe y ADIF convocaron siete días de huelga en los meses de marzo y abril, con paros parciales y totales, con el fin de respetar los acuerdos firmados con el Ministerio de Transporte y garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios ferroviarios bajo la gestión de ambas empresas. Un día antes de la primera jornada de paros, en domingo, sindicatos y Ministerio acabaron firmando un afectaran a más de 1.300 trenes. A principios del mes de marzo, losen los meses de marzo y abril, con paros parciales y totales, con el fin de respetar los acuerdos firmados con el Ministerio de Transporte y garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios ferroviarios bajo la gestión de ambas empresas. Un día antes de la primera, en domingo, sindicatos y Ministerio acabaron firmando un acuerdo 'in extremis' , que permitió desconvocar una serie de paros que tenían previsto que

Ahora bien, no todos los sindicatos firmaron el acuerdo y por ello, la huelga aún continúa. Desde Confederación General del Trabajo (CGT), han mantenido la huelga de trenes para el martes 1 de abril, con manifestaciones en diferentes puntos de España, y se espera que el jueves 3 de abril se celebre una concentración frente al Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente, en Madrid. Según CGT, el acuerdo no sólo "no garantiza nada" sino que además "abre una grieta para que las empresas públicas ferroviarias se desangren a partir de ella".

"Por mucho que los firmantes del pacto de la vergüenza de la tarde noche del 16 de marzo intenten adornarlo, la plantilla tiene memoria y sabe que los grandes desastres se han fraguado siempre así: con promesas de continuidad que acaban en privatización, troceo y desmantelamiento del servicio público. Sabemos cómo acaban estas historias, la licencia otorgada para la privatización encubierta, la precarización del empleo y el abandono del servicio público ferroviario debe seguir teniendo respuesta por las sufridas plantillas", señalan desde el sindicato.

Cuánto dura la huelga

Los paros en Renfe y ADIF están convocados para el martes 1 de abril, entre las 00:00 y las 23:59h, es decir, la huelga dura todo el día.

Servicios mínimos de la huelga del 1 de abril

La jornada de huelga afecta a todo el territorio nacional, si bien se han fijado una serie de servicios mínimos de carácter obligatorio para, en palabras de Renfe, "asegurar la prestación de los servicios esenciales de transporte ferroviario de viajeros de servicio público". Esto quiere decir que los servicios mencionados a continuación habrán de funcionar, mientras que el resto podrían verse afectados a lo largo de la jornada.

Huelga | Cercanías Renfe

En hora punta (6:00h a 9:00h, de 13:30h/14:00h a 15:30h/16:00h y de 18:30h a 20:30h), 75% del servicio habitual

En Euskadi, el 50% del servicio habitual en hora punta

Huelga | Media distancia

El 65% del servicio habitual

Huelga | Larga distancia/AVE

El 72% de los servicios habituales

Huelga | Trenes de mercancías El 24% del transporte programado para el 1 de abril Huelga | Rodalies

En hora punta (de 6:00h a 9:30h), el 66% del servicio

El resto de la jornada, el 33% de los servicios habituales