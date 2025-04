Consulta los trenes cancelados y los que sí circulan durante la huelga de Renfe del 1 de abril

Localiza en este buscador los trenes que sí circulan este martes y, por lo tanto, no deberían verse afectados por la huelga de Renfe convocada por CGT. En laSexta te explicamos cómo consultar si tu tren está cancelado.

Jornada de huelga en Renfe y Adif este martes 1 de abril. Además de los servicios mínimos que afectan a los servicios de Cercanías y Rodalies, muchos trenes de media y larga distancia se verán afectados a lo largo de la jornada. Concretamente, en los trayectos de media distancia se verán afectados hasta el 35% de los trenes —el Ministerio de Transportes ha fijado un 65% de servicios mínimos—, mientras que en los de larga distancia y alta velocidad, el número de trenes que podrían verse afectados es algo inferior: el 28% de los servicios.

Para consultar si tu tren está afectado o no, desde laSexta hemos elaborado un buscador, con la información facilitada por la propia Renfe. Los trenes incluidos en la siguiente tabla, todos ellos programados para el 1 de abril, funcionarán con normalidad. Es decir, para saber si tu tren podría verse afectado habría que comprobar que el tren en cuestión no se encuentra en esta tabla. En este caso, podrás confirmarlo en la página de Renfe, buscando un tren con el punto de salida, de destino y fecha de este martes: en el caso de que no circule, aparecerá un mensaje de advertencia.