PISCIS

SALUD:

Tendrás que cuidar a una persona muy querida que está viviendo unos momentos delicados. Ten paciencia, las cosas se arreglarán.

DINERO:

Se retrasará el pago de un dinero que te deben, lo que puede provocar que tu presupuesto se dañe y tengas que apretarte el cinturón.

AMO:

No juegues con los sentimientos de nadie. Si has decidido estabilizarte, sigue lo que te dicta el corazón.

ACUARIO

SALUD:

Cuídate un poquito y abrígate bien, ya que te vuelve a amenazar un catarro bastante molesto.

DINERO:

En el trabajo todo va a seguir igual. Si estás esperando algún cambio importante, tendrás que tener un poco de paciencia.

AMOR:

Olvídate de la timidez y no escondas tus ganas de disfrutar con tu pareja. Os vendrá fenomenal una escapada.

CAPRICORNIO

SALUD:

Procura adoptar una postura correcta en tu lugar de trabajo. Evita el ejercicio brusco y coger peso, tu espalda podría darte una aviso.

DINERO:

No te agobies pensando que te va a faltar dinero, pero tampoco pienses que te van a subir el suelo. El número cuatro te dará suerte.

AMOR:

No dejes de mostrar generosidad a tu pareja y sorpréndela con algún regalo o viaje. Os sentará fenomenal un cambio de aire.

SAGITARIO

SALUD:

Tomar una infusión después de las comidas te sentará de maravilla y te ayudará a hacer las digestiones. No abuses de la sal.

DINERO:

Si tienes la posibilidad de llevar a cabo cambios laborales, no lo dejes pasar. Vas a sentir que tu esfuerzo es valorado.

AMOR:

Las discusiones con tu pareja serán más frecuentes, lo que desestabilizará vuestra relación. Tu familia te va a demostrar que te quiere.

ESCORPIO

SALUD:

Te sientes bien y atraviesas una buena etapa. Gozas de una salud de hierro y el optimismo te acompaña en tus actividades diarias.

DINERO:

Tendrás que hacer frente a un gasto inesperado para reparar algo en casa. Buen momento de pedir un ascenso o un aumento.

AMOR:

Tu tranquilidad sentimental se podría ver alterada por la aparición de una persona muy especial. Piensa bien lo que haces.

LIBRA

SALUD:

Si notas hormigueo en tus manos o tus pies, acude cuanto antes al médico, ya que, probablemente, sea un problema de circulación.

DINERO:

Si necesitas ayuda económica, la encontrarás en un familiar cercando. El número seis y tu intuición se pondrán de tu parte en el azar.

AMOR:

Las relaciones que comienzan ahora vendrán llenas de alegría y felicidad gracias a la posibilidad que estás viviendo últimamente.

VIRGO

SALUD:

Los huesos pueden darte motivos para visitar al médico y quizá sea sólo algo muscular, sin problemas. Hacer ejercicio.

DINERO:

Puedes hacer lo que quieras y conseguir un triunfo profesional, pero todo dependerá del ánimo que le pongas.

AMOR:

Acepta las invitaciones y rompe con la monotonía de tu vida. Si tu pareja no te demuestra cariño, no seas tonta y corta lo antes posible.

LEO

SALUD:

Riesgo de molestias en las articulaciones de tus piernas. Tal vez necesites revisar tu circulación sanguínea.

DINERO:

No debes preocuparte por tu trabajo porque todo irá bien. Si te ofrecen una colaboración a comisión, aprovéchala, que te beneficiará.

AMOR:

No te encierres tanto en ti misma y muestra tus sentimientos. La familia política, a veces, te agobia y la verdad es que no la necesitas.

CÁNCER

SALUD:

Las malas digestiones te harán pasar alguna que otra noche fastidiada. Toma alguna hierba o infusiones después de comer.

DINERO:

Si esperas la renovación de un contrato o una llamada para un trabajo, todo saldrá según tus deseos.

AMOR:

Tu pareja intenta demostrarte afecto pero, por tu parte, hay una cierta apatía. No correspondes al mimo y atenciones que te dispensan.

GÉMINIS

SALUD:

Una pequeña herida en la boca puede molestarte mucho. Te recuperarás muy pronto de unos dolores de estómago.

DINERO:

Si necesitas apoyo o aval para lograr un crédito, te lo dará un amigo en lugar de tu familia. La suerte te llegará a través de un niño.

AMOR:

Tienes una relación que, en el mejor de los casos, no tiene futuro y que te hace sentirte sola. No te ilusiones con los nuevos romances.

TAURO

SALUD:

No empieces varias dietas a la vez para no cumplir ninguna. Quizá sean los nervios lo que te tiene alterada. No tomes café.

DINERO:

La familia piensa que tienes dinero y te pedirá algo. Cuidado con ser demasiado espléndida porque corres es riesgo de que abusen.

AMOR:

Alguien con quien mantienes una relación de amistad intentará que se convierta en algo más profundo. Tal vez, en una pasión alocada.

ARIES

SALUD:

No te automediques con lo que te recomienden otras personas. Por miedo a pasar un examen médico, puedes tener algún problema.

DINERO:

Para solucionar cualquier agobio económico, apóyate en la gente que te quiere. No es malo pedir un favor, dejando a un lado el orgullo.

AMOR:

En el tema amoroso vives una relación que te altera. Habla claro y toma una determinación, antes de que esta, se complique..

