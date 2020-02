PISCIS

SALUD: Corres el peligro de atragantarte mientras comes. Ten cuidado. Empieza a pensar en las vacunas que has de ponerte en otoño.

DINERO: Gastos por decoración y por mejoras en tu casa. Cuidado con avalar o dejar dinero a un familiar político que intentará aprovecharse de ti.

AMOR: Abre las puertas de tu corazón sin egoísmos, ni manías y muéstrate como eres. Quizá tu pareja no te conoce todavía realmente bien.

ACUARIO

SALUD: Estarás con una gran vitalidad. Si has tenido alguna dolencia, te recuperarás. Cuidado con las picaduras de insectos.

DINERO: Recibirás un regalo inesperado que te hará ilusión. El número 6, te da suerte. Comprarás algo importante que deseas desde hace tiempo.

AMOR: Gritas mucho en casa y luego no haces nada. No amenaces a tu pareja. A veces los nervios te traicionan y vuestra intimidad no funciona.

CAPRICORNIO

SALUD: Si en los cambios de estación tienes propensión a coger la gripe, vete pensando en vacunarte para librarte este año.

DINERO: Los gastos de la casa se han desbordado un poquito. No compres cosas que no necesitas. Tendrás que renunciar a los caprichos.

AMOR: Es posible que estés a punto de conocer a una persona que te hará perder la cabeza, y es que, no podrás evitar enamorarte.

SAGITARIO

SALUD: Si te cansas más de lo habitual, quizá es que lleves una vida ajetreada y precises más horas de descanso. Haz deporte, te vendrán bien.

DINERO: Buen momento para ventas o negocios, tus ideas tienen futuro y realizarás un proyecto personal.

AMOR: Aunque tu pareja te quiere, no te entiende. Intenta dialogar más con ella. Ten paciencia con los niños de la familia y dedícales más tiempo.

ESCORPIO

SALUD: Riesgo de un pequeño cólico por comer o beber lo que no debes. Cuidado con las cosas heladas. Podrías tener jaqueca.

DINERO: Te harán un regalo que te sorprenderá. Aprovecha para comprar lo que de verdad necesitas. El color rosa y el número 6, te darán suerte.

AMOR: Buen momento para tomar una decisión importante en el terreno amoroso. Debes intensificar tu vida sexual y sal de la monotonía.

LIBRA

SALUD: Riesgo de jaquecas o mareos causados por las cervicales. No hagas caso de regímenes, ni terapias milagrosas que te vendan.

DINERO: Los ingresos no aumentan en tu trabajo, pero los gastos se incrementan y eso te puede llegar a agobiar un poco. Ten paciencia.

AMOR: Te enfadas por todo y con todos, a veces no te aguantas ni tú. Piensa y valora si no es culpa tuya que tu vida no sea más armoniosa.

VIRGO

SALUD: Te sentirás con una gran fuerza, y te recuperarás de cualquier mal. Riesgo de cortes, heridas y quemaduras.

DINERO: Quizá haya llegado la hora de cambiar de trabajo o de ciudad de residencia. Cualquier decisión que tomes será buena.

AMOR: Momentos de enfado y tensión, en los que siempre querrás llevar la razón. No metas a los amigos en los conflictos de pareja.

LEO

SALUD: Estos días tus ojos están muy sensibles y cualquier cosita puede afectarles. Evita las gafas de sol que no estén homologadas.

DINERO: Llegan discusiones con compañeros, vecinos o gente de tu entorno por dinero. No mezcles negocios o trabajos con la familia.

AMOR: Aclara una situación que provoca tensión y no seas desconfiada con los que te quieren. La familia política se acercará más a ti.

CÁNCER

SALUD: Cuidado con la velocidad. Debes extremar tu prudencia en los viajes. El hígado puede darte un aviso, evita comer lo que no puedes.

DINERO: En los negocios, déjate llevar por tu intuición. Ten cuidado con las personas que te presenten en estos días, porque pueden timarte.

AMOR: Si no tienes pareja, puede que conozcas a alguien definitivo a través de una persona querida. Olvida los malos momentos, no volverán.

GÉMINIS

SALUD: Tendrás buen estado físico y mucho ánimo para superar algunos problemas familiares. No obstante, evita darte golpes y caerte.

DINERO: Los trabajos en equipo irán lentos, y a veces, te aburre esperar que todo se solucione. Si viajas, tendrás suerte.

AMOR: Tendrás una relación tranquila, con momentos tiernos y apasionados con tu pareja. Puedes lograr lo que hace tiempo sueñas.

TAURO

SALUD: Pequeñas recaídas en tus problemas de siempre. Cuida tus digestiones y evita las comidas pesadas o tendrás molestias por los gases.

DINERO: Suerte en proyectos de cambio de coche o de casa. Renovar las cosas te viene bien. Sigue los consejos que te ofrezca tu pareja.

AMOR: Intenta ser tú quien provoque amor y paz con la familia, ya que no puedes estar enfadado con nadie mucho tiempo.

ARIES

SALUD: Los nervios te afectarán a la piel y te saldrán herpes o eccemas. No tomes el sol en exceso y evita darte cualquier pomada.

DINERO: Si tienes idea de cambiar de casa o coche, lo harás antes de lo que te imaginas. En el azar podrías tener suerte si apuestas por el 1.

AMOR: No te quedes en la monotonía, y si tienes pareja, desde hace mucho, proponle viajes, fiestas y renovar un poco vuestros hábitos.