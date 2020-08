Un hombre británico de 36 años, padre de siete hijos, falleció el pasado domingo tras intentar salvar a dos de sus los niños de ahogarse en el mar en una playa de la costa de Gales, según recoge la cadena 'BBC'.

La Policía galesa confirmó que sus agentes y los guardacostas fueron alertados poco antes de las 14:00 horas de que un hombre estaba experimentando dificultades en el agua en la localidad de Barmouth. Aunque fue trasladado en una ambulancia aérea hasta el hospital, donde falleció.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barmouth indicó que dos miembros del servicio marítimo entraron al agua y pudieron rescatar a los dos niños.

La familia del fallecido, Jonathan Stevens, ha explicado, en declaraciones a la 'BBC', que estaba en la playa pasando el día con sus hijos y que murió al tratar de salvarles a ellos. "Ha muerto como un héroe por salvar las vidas de sus hijos y arriesgar la suya propia", indicó su hermana, Kim Stevens.

El concejal de Barmouth Owain Pritchard, también se ha pronunciado sobre el "trágico incidente": "Un padre tristemente se ahogó después de intentar entrar a salvar a sus hijos", afirmó.

Jonathan, conocido como 'Joff' por sus allegados, era original de Telford in Shropshire (Inglaterra). Una amiga de la familia, Mel Plowman, ha creado una página en la plataforma 'Go Fund Me' para apoyar a su familia, que ya ha recaudado más de 14.000 libras.

Según Plowman, la iniciativa busca recaudar dinero para sufragar los gastos del funeral, ayudar a la madre de los niños y para que sus siete hijos tengan "un regalo en memoria de su heroico padre", que "perdió su vida mientras salvaba a sus hijos".