Ciro Grillo, el hijo del fundador del partido italiano Movimiento 5 Estrellas, está siendo investigado por una violación en grupo en la isla de Cerdeña.

El joven está acusado de agredir sexualmente a una chica escandinava junto a otros tres amigos de entre 19 y 20 años en la casa que su padre, Beppe Grillo, tiene en Porto Cervo.

Según recoge el diario 'La Stampa', los hechos ocurrieron el pasado 26 mes de julio, cuando la joven presentó una denuncia contra Ciro Grillo y otros tres amigos, asegurando haber sido violada por ellos.

La víctima, de 20 años, aseguró en su declaración que "estaba borracha" y no pudo "defenderse". Además del testimonio de una testigo, los investigadores contarían con un vídeo que encontraron en el móvil de uno de los jóvenes.

"En un momento dado, uno de ellos me llevó a una habitación, quería tener sexo. Le dije que no dos veces, pero me obligó. Luego llegaron los otros y abusaron de mí por turnos", explicó en la denuncia.

Por su parte, la defensa asegura que las relaciones fueron consentidas y cuestiona la decisión de la joven de presentar la denuncia diez días después de lo ocurrido. Si bien, ella ha explicado que no lo hizo antes porque estaba con sus amigas y decidió denunciarlo al hablar con su madre.