José María Suárez, hermano de Isabel, tía y supuesta víctima de Luis Lorenzo y Arancha Palomino, ha asegurado a laSexta que el matrimonio se la llevara a vivir a Madrid "se encontraba muy bien": "Tenía 85 años y parecía que tenía 70. Lo único que tenía mi hermana, solamente, que oía mal".

Durante su estancia en la capital, asegura José María que la llamó "unas 200 veces" y siempre tenían "el teléfono apagado o fuera de cobertura": "La única llamada que tuvimos nosotros de Madrid fue la del marido (Luis Lorenzo) y nos dijo que, si seguíamos molestándolos, podíamos ir buscando un abogado y, pum, colgó".

Una actitud beligerante que el actor no abandonó tras el fallecimiento de la mujer, envenenada por metales pesados: "En el tanatorio me dijo 'voy a mandar a una pareja de la Guardia Civil a la iglesia por si hay algún problema'".

Además, señala que su hermana tenía "60.000 euros en la Caja Rural" y varios "plazos": "Faltan 30.000 euros que yo sepa". "Estamos nerviosos porque esta tipa, Arancha, está saliendo en la tele. El 50% de lo que dice son mentiras", ha dicho.

"Yo nunca conté eso del envenenamiento, no lo imaginé eso. Al hacer yo la denuncia y pedir la autopsia, pues claro, no me tragan", ha dicho José María.