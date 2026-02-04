El consejero de Emergencias de Andalucía alerta del "preocupante crecimiento de los cauces" y pide a la gente no cruzarlos en ningún caso

Los detalles Antonio Sanz explica que "hay seis ríos en riesgo rojo y 18 en riesgo naranja", y detalla que el mayor peligro se encuentra en "la zona de Guadarranque, el Campo de Gibraltar, San Roque, el río Guadiaro y el embalse de Charco Redondo".

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, advierte que este miércoles será un día complicado en la región debido a la borrasca Leonardo. Destaca el preocupante aumento de los cauces de los ríos en zonas con aviso rojo o naranja, especialmente en Guadarranque, el Campo de Gibraltar, San Roque, el río Guadiaro y el embalse de Charco Redondo. La situación es crítica en Jerez de la Frontera, donde 600 personas fueron evacuadas la semana pasada. Sanz enfatiza la necesidad de anticiparse y actuar con prevención, movilizando a 1.200 efectivos de Emergencias Infoca, 250 de la UME y la Guardia Civil. También pide precaución y responsabilidad a los ciudadanos en áreas de máximo riesgo como Grazalema, Ronda, Jaén y el Campo de Gibraltar.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, adelanta que este miércoles va a ser "un día complejo" en toda la región a causa de la borrasca Leonardo. "Lo más preocupante es el crecimiento de los cauces", asegura, explicando que es un peligro "unánime en los ríos de las zonas en aviso rojo o naranja". "Hay seis ríos en riesgo rojo y 18 en riesgo naranja, lo cual nos preocupa mucho en la zona de Guadarranque, el Campo de Gibraltar, San Roque, el río Guadiaro y el embalse de Charco Redondo" asegura Sanz en una entrevista en la Cadena SER.

El máximo responsable de Emergencias detalla que "el crecimiento de los cauces lleva una evolución muy rápida", lo que podría llevar a nuevos desalojos en las próximas horas: "Lo principal es anticiparse, es actuar con prevención. Tenemos movilizados a 1.200 efectivos de Emergencias Infoca y 250 de la UME que, junto a Guardia Civil, está vigilando la zona".

Especialmente delicada, según Sanz, es la situación de Jerez de la Frontera, donde ya tuvieron que ser evacuadas 600 personas hace una semana y las enormes cantidades de lluvia acumuladas pueden agravar los estragos que cause la nueva borrasca. "La situación de Jerez es preocupante en la zona del Guadalete. Puede desbordarse la zona sur, la zona de la Cartuja. El suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia provoca incidentes que son preocupantes y ya son 5.519 las incidencias que hemos tenido que solucionar en las anteriores borrascas", asegura el consejero.

"Hay que anticiparse, tomar decisiones y responder todas las administraciones a una situación crítica", defiende Sanz mostrando su predisposición para trabajar conjuntamente con las autoridades locales y estatales de cara a unos días que seguirán siendo extremadamente duros en Andalucía.

"En las zonas donde hay máximo riesgo, Grazalema o Ronda, Jaén y el Campo de Gibraltar, hay que tener mucha precaución en la zona de los cauces, que nadie cruce por los cauces o arroyos, aunque haya pasado infinidad de veces. Nadie controla la situación, está prohibido. Salvo que sean imprescindibles, intentar evitarlos", añade el consejero Antonio Sanz, que pide responsabilidad a los ciudadanos para evitar que esta borrasca produzca daños humanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.