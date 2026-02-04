Ahora

El temporal golpea el sur

El consejero de Emergencias de Andalucía alerta del "preocupante crecimiento de los cauces" y pide a la gente no cruzarlos en ningún caso

Los detalles Antonio Sanz explica que "hay seis ríos en riesgo rojo y 18 en riesgo naranja", y detalla que el mayor peligro se encuentra en "la zona de Guadarranque, el Campo de Gibraltar, San Roque, el río Guadiaro y el embalse de Charco Redondo".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio SanzEl consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanzatresplayer
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, adelanta que este miércoles va a ser "un día complejo" en toda la región a causa de la borrasca Leonardo. "Lo más preocupante es el crecimiento de los cauces", asegura, explicando que es un peligro "unánime en los ríos de las zonas en aviso rojo o naranja". "Hay seis ríos en riesgo rojo y 18 en riesgo naranja, lo cual nos preocupa mucho en la zona de Guadarranque, el Campo de Gibraltar, San Roque, el río Guadiaro y el embalse de Charco Redondo" asegura Sanz en una entrevista en la Cadena SER.

El máximo responsable de Emergencias detalla que "el crecimiento de los cauces lleva una evolución muy rápida", lo que podría llevar a nuevos desalojos en las próximas horas: "Lo principal es anticiparse, es actuar con prevención. Tenemos movilizados a 1.200 efectivos de Emergencias Infoca y 250 de la UME que, junto a Guardia Civil, está vigilando la zona".

Especialmente delicada, según Sanz, es la situación de Jerez de la Frontera, donde ya tuvieron que ser evacuadas 600 personas hace una semana y las enormes cantidades de lluvia acumuladas pueden agravar los estragos que cause la nueva borrasca. "La situación de Jerez es preocupante en la zona del Guadalete. Puede desbordarse la zona sur, la zona de la Cartuja. El suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia provoca incidentes que son preocupantes y ya son 5.519 las incidencias que hemos tenido que solucionar en las anteriores borrascas", asegura el consejero.

"Hay que anticiparse, tomar decisiones y responder todas las administraciones a una situación crítica", defiende Sanz mostrando su predisposición para trabajar conjuntamente con las autoridades locales y estatales de cara a unos días que seguirán siendo extremadamente duros en Andalucía.

"En las zonas donde hay máximo riesgo, Grazalema o Ronda, Jaén y el Campo de Gibraltar, hay que tener mucha precaución en la zona de los cauces, que nadie cruce por los cauces o arroyos, aunque haya pasado infinidad de veces. Nadie controla la situación, está prohibido. Salvo que sean imprescindibles, intentar evitarlos", añade el consejero Antonio Sanz, que pide responsabilidad a los ciudadanos para evitar que esta borrasca produzca daños humanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, 3.000 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. La crueldad del ICE no tiene límites y continúa separando familias como la de Yoselyn, cuya madre podría ser deportada
  3. Puente se reúne con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga de maquinistas de la próxima semana
  4. Trabajo busca tramitar "cuanto antes" la ampliación del permiso por fallecimiento pese a la amenaza de ser tumbada en el Congreso
  5. Ábalos alega problemas de salud para no ir al Supremo a la vista preliminar del juicio de las mascarillas
  6. Golpes, vejaciones y encierros a bebés de entre 9 meses y 3 años: los malos tratos que señalan a la directora de la guardería de Algemesí