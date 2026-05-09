Herido de gravedad un hombre de 25 años tras ser agredido con un machete en la cabeza, en Madrid

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

El contextoUn hombre de 25 años ha sido herido de gravedad esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca, una de ellas en la cabeza, en Usera (Madrid).

Un joven de 25 años ha resultado herido grave en Usera, Madrid, tras ser apuñalado con un machete en la cabeza y la espalda. La agresión ocurrió a las 05:40 horas en la calle Antonio Salvador. Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron al herido, un español nacido en 2002, y lo trasladaron en estado grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal y Nacional participaron en el operativo, que derivó de una discusión en una discoteca cercana. Un agente resultó herido durante la intervención. Dos sospechosos fueron detenidos: un español de 2005 y un colombiano de 1994.

Un joven de 25 años ha resultado herido grave esta madrugada en el distrito madrileño de Usera tras sufrir varias heridas por arma blanca, una de ellas en la cabeza, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

La agresión se produjo hacia las 05:40 horas en la calle Antonio Salvador, a la altura del número 62. Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, un hombre español nacido en 2002, que había sido apuñalado con un machete dos veces: una en la cabeza y otra en la espalda. Tras ser estabilizado en el lugar por los sanitarios, fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

En el operativo intervinieron agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Según las primeras investigaciones, el altercado se habría originado tras una discusión en una discoteca cercana.

Durante la intervención, un agente de la Policía Nacional resultó herido cuando intentaba separar a los implicados. Los agentes detuvieron posteriormente a dos sospechosos: un joven español nacido en 2005 y un ciudadano colombiano de 1994.

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