Encuentran a una mujer asesinada violentamente en Benahavís, la segunda víctima en Málaga en menos de 24 horas

Los detalles La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. Este caso se conoce horas después del asesinato de una mujer a manos de su pareja en Antequera.

Una mujer ha sido encontrada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís, Málaga. La Guardia Civil investiga el caso, que se suma al reciente asesinato de otra mujer en Antequera, presuntamente a manos de su pareja, quien luego se suicidó. Este último caso apunta a un posible incidente de violencia machista, ya que la pareja estaba en el sistema VioGen y contaba con una orden de alejamiento que había sido retirada recientemente. Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ofrece el servicio telefónico 016 para atender todas las formas de violencia contra las mujeres, proporcionando asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata.

Una mujer ha sido asesinada violentamente en una vivienda de Benahavís (Málaga), según han informado fuentes de la investigación, que han precisado que la víctima presenta en principio un corte en el cuello por arma blanca.

El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la mañana de este martes, después de que una persona haya alertado de que podría haber una mujer asesinada en una vivienda.

El informante indicaba que habían escuchado un grito muy fuerte y que había mucha sangre en el lugar. Además, precisaba que había salido un hombre del lugar en un coche de forma precipitada.

Hasta el lugar se ha desplazado inmediatamente una UVI móvil y agentes de la Guardia Civil que al entrar en la vivienda han encontrado a una mujer asesinada, que presenta en principio un corte en el cuello por un arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que rodean a este suceso y se ha activado el protocolo judicial, compuesto por un juez de guardia, un letrado de la Administración de la Justicia y un médico forense, para proceder al levantamiento del cadáver.

Los agentes inmediatamente han acordonado la zona y se han desplazado al lugar más efectivos del instituto armado especializados en científica y judicial.

El cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicar la autopsia.

La segunda víctima en Málaga en menos de 24 horas

Este caso se conoce horas después del asesinato de una mujer de 30 años en una vivienda de Antequera, que fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación.

El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca que apuntan a una muerte violenta a puñaladas, mientras que el hombre, de 35 años, se ha suicidado al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.

La pareja tiene dos hijos en común, de 4 y 7 años, según las fuentes, que afirman que la investigación policial apunta a un posible caso de violencia machista.

Ambos estaban en el sistema VioGen, y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según las fuentes.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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