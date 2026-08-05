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Investigan lo ocurrido

Hallan el cadáver de una mujer en las inmediaciones del río Xúquer, en Llaurí (Valencia)

Los detalles La investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca, Valencia.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Agencia EFE
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El cadáver de una mujer ha sido encontrado en Llaurí (Valencia), en las inmediaciones del río Xúquer, ha informado la Guardia Civil. La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes.

Según publica el diario Levante-EMV, la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia).

Hasta el lugar del suceso se han desplazado de urgencia efectivos de la Guardia Civil y la comisión judicial para acotar el perímetro y proceder al levantamiento del cadáver.

Junto al lugar donde ha aparecido el cuerpo, según detalla dicho medio, se han encontrado diversos objetos como una toalla unas chanclas que, según las primeras hipótesis, podrían pertenecer a la víctima.

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