El Obispado de Zamora inicia una investigación sobre una acusación de abuso sexual contra un sacerdote

Los detalles La Diócesis de Zamora ha apartado del sacerdocio temporalmente y de cualquier trabajo que implique contacto con menores a un cura.

El Obispado de Zamora ha iniciado una investigación sobre un cura acusado de abuso sexual a un menor, quien ha sido apartado del sacerdocio y de cualquier actividad con menores. La Diócesis de Zamora, tras recibir una denuncia, ha informado a las autoridades civiles competentes sobre los hechos. Además, los obispos han expresado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades policiales y judiciales en todo lo necesario. Este caso se suma a otros incidentes de agresión sexual a menores en el seno de la Iglesia, generando preocupación y atención mediática.

Desgraciadamente, hemos conocido un nuevo caso de agresión sexual a menores dentro del seno de la Iglesia. Se ha abierto una investigación, por parte del Obispado de Zamora, sobre un cura que ya ha sido apartado del sacerdocio tras haber sido señalado por abusar sexualmente de un niño.

Así, la Diócesis de Zamora ha apartado del sacerdocio temporalmente y de cualquier trabajo que implique contacto con menores a un cura, al que se investiga por un supuesto delito de abuso sexual a menores.

Según ha informado este jueves el Obispado de Zamora en un comunicado, tras tener conocimiento de una denuncia del caso, la Diócesis de Zamora puso los hechos en conocimiento de las autoridades civiles competentes.

Además, los obispos han asegurado que mantienen su "plena disposición a colaborar con ellas", con las autoridades policiales y judiciales, en todo lo que pueda ser requerido.

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