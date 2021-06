Joaquín Amills, portavoz de la familia de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, cuyo cuerpo fue hallado este jueves en el mar atlántico, ha asegurado que cree que "Tomás Gimeno habrá terminado con su vida": "Espero que la Guardia Civil pueda encontrar su cuerpo".

El portavoz asegura que la intención del padre de las niñas "era tener a Beatriz -la madre- inmersa en el dolor de por vida de no saber y pensar que las niñas estarían con su padre, desaparecidas y nunca encontrarlas". "Lo peor en esta vida es no tener respuesta, no saber el cómo, cuándo y dónde", ha dicho.

"Fue tan retorcido y tan cruel lo que diseñó, que su objetivo era este. Él no pensaba que el trabajo del buque diera con ellas, porque a esa profundidad él imaginaría que era imposible", ha resaltado.

Amills señala que Tomás "ha sido tan retorcido de buscar el dolor de Beatriz para el resto de la vida": "Será para el resto de la vida, pero lo peor en este mundo, más que la propia muerte, es precisamente no saber qué ha pasado, no tener respuestas y que se vayan sumando meses, años, con un tus hijos desaparecidos. Eso es lo más horroroso del mundo".