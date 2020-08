Arranca este lunes en la Audiencia de Alicante el juicio a la madre de Aarón, el niño de dos años asesinado en Elche en septiembre de 2018, y a su novio. El fiscal pide 28 años de prisión por los delitos de asesinato y malos tratos para los jóvenes de 29 y 27 años. Félix, el padre del bebé fallecido, pide sin embargo prisión permanente revisable para ambos.

En una entrevista con 'El Periódico', el padre ha relatado, dos años después, la angustia que ha vivido desde el asesinato del pequeño. "Cada noche lo oigo llorar y gritar, pedirme socorro. Los recuerdos hacen daño, pero lo que no he podido vivir con él me mata por dentro. Tengo 24 años, pero mi vida se fue con la de mi hijo", ha explicado al medio. "Me pregunto todos los días cómo sería la voz de mi hijo", lamenta.

Aarón falleció estrangulado por la pareja de su madre después de haber sufrido malos tratos. La madre exculpó en todo momento a su pareja, reconociendo que pegaba al bebé y asegurando que "cada uno tiene su manera de educar".

"A mí se me sube a la chepa, la manera de educarlo José es darle algún cachete en el culo y cogerlo del brazo, pero es incapaz de hacerle daño, le quiere mucho, creo que lo que pasó es que ese día a José se le fue la mano", indicó la madre en su declaración, recogida en el sumario del caso.

Su padre ha confesado ahora que mantiene la duda de por qué la madre no le entregó al bebé si no estaba capacitada para criarlo. "Si no se sentía capaz de educar y cuidar al niño, como luego declaró a la policía, ¿por qué no me lo entregó a mí? Hubiera bastado que cogiera el teléfono, o que se pusiera en contacto con mi madre. Ella sabía que yo estaba loco por mi hijo, que hubiera hecho cualquier cosa por él... pero prefirió matarlo".

Además, Félix sostiene en sus declaraciones al medio que la madre y su pareja asesinaron al niño para hacerle daño a él: "Eligió asesinarlo para hacerme daño a mí y por ir a por mí se llevó por delante la vida de mi bebé".

Félix y la madre de su hijo se separaron cuando el pequeño tenía dos años, tras cuatro años de relación. Ella interpuso una denuncia por malos tratos y decretaron una orden de alejamiento. Fue entonces cuando la madre se marchó de Madrid con el pequeño y se instaló en Elche con su nueva pareja a la que había conocido por Internet.

"Ella se quedó con el niño, estoy convencido de que solo lo quería para hacerme daño a mí, porque sabía que era mi punto débil. No me dejaba verlo y luego se lo llevó de Madrid sin decirme nada", ha explicado Félix.