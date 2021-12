Todo sucedió el pasado lunes cuando Marc pidió un coche VTC. Él es ciego y viaja con un perro guía, algo que dejó claro en la aplicación, pero cuando el conductor le vio se negó a llevarle. El coche arrancó y fue atropellado.

El conductor le dijo que no podía subir con su pero, pero Marc no desistió: "En la ventana del copiloto, intenté meter la mano para abrir la puerta por dentro, meterme dentro y llamar a la Policía. En el momento que metí la mano y la cabeza, esta persona arrancó y me arrastró".

La víctima asegura que le arrastró hasta 50 metros por una calle de Madrid hasta que se quedó "tirado en medio de la calle" y empezó a recibir "ayuda de la gente".

Lo peor, asegura, la impotencia de que, en su caso, la ley se incumple con demasiada frecuencia. "Nos ha pasado en VTC, en autobuses, en restaurantes. La ley dice que el único sitio donde no puede entrar un perro guía es un quirófano", denuncia.

Él terminó en el hospital y sigue con heridas en las manos. Es campeón en la Copa de España de golf adaptado en 2018 y 2021 y no podrá entrenar en varias semanas.

Los vecinos que le asistieron llamaron a la policía y el conductor del VTC, con varios antecedentes, fue detenido. La empresa para la que trabaja el chófer le ha pedido disculpas y le ha asegurado que tomará todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Pero lo que necesita, dice, es que usuarios y guías sean respetados y que dejen de tratarles diferente.