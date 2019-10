Espejo Público visita el barrio de Juanjo, el empleado del Hospital de Alcorcón detenido tras intentar asesinar a una paciente. Los vecinos aún no salen de su asombro tras lo ocurrido.

El hombre intentó asfixiar con la almohada a una anciana ingresada en el centro hospitalario. Fue la compañera de habitación de la víctima, de 82 años, quien alertó al personal del hospital del intento de homicidio, que pudo evitar el crimen y avisó a la Policía.

Juanjo, que ya fue condenado por matar a dos personas en 1997 del mismo modo, trabajaba en la lavandería del hospital de Alcorcón. Paqui es vecina y compañera de trabajo de Juanjo, ella estaba en la cocina del centro sanitario.

"Nos saludábamos y hablábamos como compañeros. Tenía buena relación con la gente del hospital. Subía a planta a recoger la ropa sucia y la bajaba para limpiar", aclara Paqui, cuyo hijo también jugaba al fútbol habitualmente con el detenido. "Me enteré del primer crimen por las noticias", añade.

Afirma que el hombre estaba muy contento con su trabajo y sigue sin explicarse lo ocurrido. "No vi nada raro y yo trataba con él también en el edificio. Es un chico muy educado y majo", apunta en una entrevista en Espejo Público.

Según otros compañeros del hospital, el acusado trató de autolesionarse con un cúter tras el intento de homicidio del sábado. Además, intentó suicidarse hace dos meses.

El psiquiatra que lo trató hace 22 años no entiende cómo no saltaron las alarmas. "Tuvo una tentativa de suicidio e ingresó en la Unidad de Psiquiatría del hospital donde trabaja. A mí eso me parece suficientemente grave, porque estaba claro que se estaba desestabilizando", ha apuntado.