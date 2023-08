Tras la explosiónque dejó una víctima mortal y varios heridos en un edificio de Valladolid, Manuel intenta ahora averiguar si se ha salvado algo de su vivienda. Él vive en el cuarto piso, con su madre, que se puso muy nerviosa tras la explosión: "Explotó el cristal. A mí me echó para atrás el impacto", relata el joven.

Los bomberos han inspeccionado este miércoles el interior de su casa, gravemente dañada por las llamas. Manuel asegura que vivieron momentos de terror: "Bajé, en la primera planta había mucho humo y mucho fuego, no pude, subí... Tuvimos que volver a subir porque no podíamos bajar", explica. Finalmente, los bomberos consiguieron rescatarlos. Su madre tuvo que ser trasladada al hospital con una crisis de ansiedad, pero este miércoles por la mañana le han dado el alta.

La primera planta del edificio sí ha quedado completamente destrozada, hasta el punto de que "era imposible acceder porque no existía el suelo", según ha indicado el jefe de Bomberos, que ha precisado que, de igual modo, "l tabique que separa el B y el C no existe". En el C, precisamente, vivía la mujer de 53 años fallecida. La encontraron gracias a un mapa de la vivienda que les dibujó su hija, una guía para dar con su madre entre los escombros.

Ahora se investiga qué pudo pasar. Según ha indicado la alcaldesa de Valladolid, Irene Carvajal, "todo apunta, por los indicios, que se ha producido en esa primera planta, en esa vivienda". En ese piso se habría producido un escape de gas. "Escuchamos una onda expansiva, vibraron todas las ventanas", cuenta una vecina. Un estruendo, relata otro vecino, "como si hubiera sido una bomba".

Tal fue la magnitud de la explosión que ha provocado destrozos incluso en el edificio de al lado, donde una de las vecinas explica que se le ha roto toda la cristalería. Ella sí ha podido regresar ya a casa, aunque la pasada noche tuvo que dormir en la de su hijo por la gran cantidad de humo. En total, 14 personas resultaron heridas. Un padre y su hijo están ingresados graves en el hospital por inhalación de humo.