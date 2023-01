"¿Qué hago de cenar?", es una de las preguntas que, seguramente, más hayas repetido. Esta 'ansiedad' por decidir la cena tiene nombre: la crisis del plato en blanco.

Al 56% de los españoles nos estresa decidir la cena. Los problemas más comunes son la necesidad de variar o la falta de tiempo para preparar los platos.

La teoría de los nutricionistas es sencilla: siempre verdura y proteína, pero la realidad es otra. El 80% de los españoles no tienen tiempo de planificar el menú, lo que conlleva que no se pueda seguir una dieta variada, tal y como indica Cristina García, manager de estrategia de menús de Hello Fresh.

"Nos hace decidir e inclinarnos hacia productos que ya están medio preparados e incluso a pedir comida para llevar a casa", ha indicado Vanesa Martín, nutricionista del Instituto Valenciano Digestivo.

El truco es tener verdura fácil siempre a mano, ya sea congelada, en sopa o en bolsitas. Elena Soria, médico nutricionista de la Clínica Menorca, aconseja también introducir arroz cocido uno o dos días a la semana.