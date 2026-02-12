Los efectos del temporal: la tierra engulle a un coche que circulaba por una carretera en Cáceres

¿Qué ha pasado? Un vehículo ha sido tragado por el asfalto en la vía que va entre Legrosán y Berzocana. La conductora está ilesa pero ha sufrido una crisis de ansiedad.

La sucesión de borrascas que está asolando la Península deja secuelas. Las deja en forma de zonas inundadas. En forma de desalojos. Las deja, también, en forma de problemas en las carreteras. En forma de socavones. De hundimientos de las mismas vías afectadas por los temporales. Es lo que ha pasado en Cáceres, donde una conductora ha visto cómo la tierra engullía a su propio vehículo.

Ha sucedido en una carretera entre Logrosán y Berzocana, en la comunidad extremeña, donde el asfalto se ha tragado a un coche que en ese momento pasaba por allí que terminó por caer por un enorme socavón. Por un enorme hueco.

A pesar del accidente, la conductora no ha resultado herida. Eso sí, ha necesitado tratamiento para una crisis de ansiedad después de ver cómo su coche acababa bajo tierra.

Y es que es el gran peligro al que ahora se enfrentan muchos y muchas por las fuertes lluvias. Porque el terreno es inestable. Porque en cualquier momento se puede venir abajo. Porque, ante esto, decenas de familias han necesitado de desalojo debido al riesgo que corren sus propias viviendas.

Ejemplo de ello, aparte de lo del coche en Cáceres, es lo que ha pasado en Granada, concretamente en Cenes de la Viga. allí un corrimiento de tierra ha dejado una nave y varios vehículos destrozados.

Porque Andalucía sigue sintiendo los efectos de Leonardo y de Marta. Porque Andalucía sigue sintiendo todo lo que las borrascas han dejado a su paso. La Junta ya ha confirmado, ante los daños, que arreglar las carreteras afectadas va a llevar meses y costará 500 millones.

Ahora, tras Marta, toca Nils. Toca un temporal con fuertes rachas de viento que ha hecho activar el aviso rojo en Cantabria, Galicia y País Vasco y el naranja en Andalucía, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana.

Continuarán las precipitaciones que serán persistentes en puntos de Galicia, Pirineos, Estrecho y sierras de Andalucía, donde se registrarán acumulados significativos en Grazalema (Cádiz). En la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos las lluvias serán en general débiles y poco probables en la meseta norte.

Lo peor, que en cuanto Nils se marche llega Oriana. Llega la que será la cuarta borrasca en apenas días en España.

