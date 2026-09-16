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Desde un primer piso

Heridos una madre y su hijo de tres años al precipitarse desde un balcón en Canals, Valencia

Los detalles El suceso ocurrió después de que el menor, que estaba jugando en el balcón del primer piso de una vivienda, cayera al vacío y su madre se precipitara también al tratar de retener a su hijo.

Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia. Imagen de archivo de una ambulancia en Valencia.Europa Press
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Un menor de tres años ha sufrido varios traumatismos al caer desde un balcón del primer piso en el municipio valenciano de Canals y su madre, una mujer de 27 años, se ha fracturado los tobillos tras precipitarse también cuando trataba de retener a su hijo.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el menor fue asistido este martes por un equipo médico del SAMU y trasladado posteriormente al Hospital La Fe de Valencia en helicóptero medicalizado.

Relacionado con este aviso, el Centro de Urgencias recibió otra llamada desde el centro de salud del municipio para trasladar a un centro hospitalario a una mujer de 27 años que presentaba fractura de ambos tobillos tras una caída.

Según el CICU, la mujer fue trasladada al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva en una ambulancia de soporte vital básico. El diario Levante-EMV publica que el suceso ocurrió ayer por la tarde, después de que el menor, que estaba jugando en el balcón del primer piso de una vivienda de la calle Germanies, se cayera al vacío y su madre se precipitara también al tratar de evitar que el niño cayera.

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