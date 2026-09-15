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En el Mercat Central

Un trabajador muerto y otro herido tras respirar gases tóxicos mientras limpiaban una fosa séptica en Tarragona

Los detalles El suceso se ha producido en el mercado Central de Tarragona, en la planta menos tres del aparcamiento, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe. Según han explicado los Bomberos de la Generalitat, había una acumulación de monóxido de carbono por un atasco.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Europa Press

Este martes se ha producido un accidente mortal en pleno mercado central de Tarragona. Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad mientras trabajaban limpiando una fosa séptica. Ambos habrían inhalado gases tóxicos, según ha confirmado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20.00 horas en la planta menos tres del aparcamiento del mercado, donde los operarios realizaban tareas de reparación en el desagüe. Según han explicado los Bomberos de la Generalitat, había una acumulación de monóxido de carbono por un atasco.

Tras recibir el aviso, los equipos de emergencia han localizado inconscientes en este punto a los dos trabajadores. Uno de ellos ha fallecido y el otro ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

"Lamento profundamente la muerte de un trabajador en el accidente laboral en el Mercado Central de Tarragona. Mi pésame a la familia, amistades y compañeros", ha escrito en X el conseller Sàmper. "También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido crítico y desearle una evolución favorable", ha añadido.

Hasta la zona se han desplazado siete dotaciones de los bomberos, que están revisando y ventilando las instalaciones.

Por su parte, los Mossos d’Esquadra han evacuado el mercado central y la plaza Corsina y han establecido un perímetro de seguridad y cortado el tráfico en la zona, ya que en un principio sospechaban que pudiera tratarse de una fuga de gas.

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