La Guardia Civil detiene a un hombre por apuñalar a su cuñado, que maltrataba a su hermana

Los detalles El detenido habría apuñalado a su cuñado porque este estaba agrediendo a una mujer. A la hermana y pareja de ambos, respectivamente. Todo ha sucedido en la urbanización Valles, localizada en Madrid, en el municipio de Collado Villalba.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Collado Villalba, Madrid, por presuntamente apuñalar a su cuñado, quien estaba maltratando a su esposa, hermana del arrestado. El incidente ocurrió en una vivienda de la urbanización Valles, alrededor de las 14:42 horas, según Emergencias Comunidad de Madrid 112. El hombre apuñalado, de 62 años, se encuentra hospitalizado en estado grave en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La Guardia Civil investiga el caso como posible violencia machista. Ambos implicados son españoles, de 65 y 62 años. Protección Civil colabora en la investigación. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista las 24 horas.

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre por apuñalar presuntamente a su cuñado. El suceso se ha producido justo en el momento en el que el cuñado del detenido estaba maltratando a su mujer, la hermana del arrestado. Todo ha sucedido en una vivienda del municipio madrileño de Collado Villalba, según han confirmado fuentes de la investigación a la agencia EFE.

El hombre apuñalado, de 62 años, ha tenido que ser hospitalizado debido a estar bajo un pronóstico grave. Y es que, su cuñado le ha agredido con un arma blanca y le ha causado un gran corte en el abdomen. Aunque se hablaba de una discusión familiar, los investigadores de la Guardia Civil ya apuntan a un posible caso de violencia machista.

Es decir, el detenido habría apuñalado a su cuñado porque este estaba agrediendo a una mujer. A la hermana y pareja de ambos, respectivamente.

Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:42 horas de este viernes en una vivienda de la urbanización Valles, localizada en Madrid, en el municipio de Collado Villalba. Al llegar al lugar de los hechos, el Summa112 ha estabilizado al hombre, que se encuentra hospitalizado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Tanto el agresor como la víctima son varones de nacionalidad española y tienen 65 y 62 años, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil. Este cuerpo ya se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. Además, Protección Civil en la localidad está colaborando.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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