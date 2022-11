La Audiencia de Barcelona ha suspendido el ingreso en prisión del guardia civil condenado el martes pasado a quince meses por difundir una "fake news" sobre menores no acompañados, con la condición de que participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación.

Tal y como solicitaba la Fiscalía, el tribunal ha aceptado que el guardia civil, primer condenado de España por "fake news", no entre en prisión, teniendo en cuenta que carece de antecedentes, que la pena impuesta no supera los dos años y que reconoció los hechos.

La sala impone al procesado la condición de seguir un curso de no discriminación de los que imparte el Departamento de Justicia, no cometer delitos de ningún tipo y no abrir perfiles nuevos con contenidos discriminatorios en las redes sociales.

El acusado, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio, reconoció ante el tribunal que el 1 de julio de 2019 colgó un vídeo de una brutal agresión a una joven, haciendo creer que se trataba de imágenes de una violación que había ocurrido recientemente en Canet de Mar (Barcelona).

El vídeo, de 45 segundos y que fue visualizado 21.900 veces, mostraba a un hombre agrediendo brutalmente a una mujer, con patadas y puñetazos, tras lo que intentaba bajarle los pantalones para acabar agarrándola del pelo y arrastrándola por el suelo.

"Aquí tenéis el vídeo del MENA marroquí de Canet de Mar, a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más INRI la viola. Estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios", rezaba el tuit que acompañaba el vídeo.

La grabación, no obstante, no tenía relación alguna con la agresión sexual ocurrida en Canet de Mar, sino que era un vídeo de una paliza ocurrida en China en junio de 2019 que había sido difundido por las autoridades de ese país para lograr identificar a su autor mediante la colaboración ciudadana.

El perfil de Twitter del acusado incluía numerosas publicaciones xenófobas e informaciones deformadas o falsas sobre los inmigrantes en general, además de símbolos como la cruz celta -habitualmente utilizada por ultras, nazis y supremacistas- y el lema del Ku Kux Klan "debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos".

Por orden judicial tras la presentación de la querella, se cerraron los perfiles de Twitter y Facebook del acusado, quien la semana pasada aceptó también cerrar su Instagram con el fin de facilitar la conformidad.