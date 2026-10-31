Urda, devastada por la tragedia, celebra una misa por las víctimas del accidente: "El pueblo está muy dolorido"

El contexto El alcalde del municipio ha reconocido que el pueblo está "muy dolorido" y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios y de los equipos que están prestando apoyo psicológico a los vecinos: "Es un pueblo muy pequeño y es una pena que se le recuerde por esta tragedia".

La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda quedó pequeña para acoger a los asistentes al funeral por las víctimas del accidente ferroviario. Presidida por el arzobispo de Toledo, la ceremonia estuvo marcada por el dolor y la solidaridad. El municipio sigue conmocionado por el siniestro que dejó numerosas víctimas y heridos, con 34 personas aún hospitalizadas. El alcalde agradeció a los profesionales sanitarios y a los equipos de apoyo psicológico. Vecinos como Jacinto fueron los primeros en ayudar en el lugar del accidente. El papa León XIV envió su pésame y bendición apostólica a los afectados.

La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda se ha quedado pequeña este sábado para acoger a todos los vecinos, familiares y amigos que han querido asistir a la misa funeral por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido esta semana. Una celebración marcada por la emoción y el dolor, presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves, en memoria de los fallecidos.

El municipio toledano continúa profundamente conmocionado por el siniestro, que ha dejado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos. Algunos de los asistentes han acudido expresamente para acompañar a las familias en estos momentos tan difíciles. "Normalmente vivo en Madrid, pero ha pasado esto y quería venir a acompañar a los familiares", explica una de las asistentes. Ha ido tanta gente a esta misa que incluso han colocado sillas fuera de la iglesia parroquial.

Las oraciones también han estado dirigidas a quienes continúan recuperándose de sus heridas: "Necesitamos pedir mucho por los que ya no están y por los que lo necesitan mucho también, por los enfermos", señala otra de las presentes. En Castilla-La Mancha, 34 personas permanecen todavía hospitalizadas, 15 de ellas en unidades de ciudados intensivos (UCI).

El alcalde de Urda ha reconocido que el pueblo está "muy dolorido" y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios y de los equipos que están prestando apoyo psicológico a los vecinos: "Es un pueblo muy pequeño y es una pena que se le recuerde por esta tragedia". Sin embargo, entre el dolor también hay un sentimiento de orgullo por la respuesta de sus habitantes: "Estamos la verdad que muy, muy tristes. Un pueblo muy pequeño con un corazón muy grande".

Y es que fueron precisamente los vecinos de Urda quienes llegaron primero a la zona del accidente para ayudar en todo lo que estuviera en sus manos. Jacinto fue uno de ellos: "Me dijeron que había un accidente ahí en el AVE y ya cogí la furgoneta y tiré para allá a ayudar en lo que podía". Una intervención que les llevó a enfrentarse a una escena que difícilmente podrán olvidar.

Ahora, cuando comienza a pasar el impacto inicial, llega también el momento de asimilar lo ocurrido. Guillermo Fouce, psicólogo de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras, que ya intervino en Adamuz, advierte de que pueden aparecer el cansancio, el abatimiento y los recuerdos de lo vivido. Por ello, la fundación quiere habilitar un punto de atención psicológica en el municipio para acompañar a los vecinos que necesiten ayuda.

León XIV manda su pésame

En una carta leída en la misa en memoria a las víctimas por el siniestro, el papa León XIV, "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia", ha impartido "bendición apostólica como signo de esperanza en el señor resucitado".

El Santo Padre ha hecho llegar su "pésame a los familiares, junto con expresiones de consuelo y el pronto restablecimiento de los heridos".

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