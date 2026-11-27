Los detalles La operación Carrete permite desarticular un grupo criminal asentado en Sanlúcar y Chipiona y cerrar un punto de venta de droga. Los arrestados habrían retenido durante horas a la víctima, a la que sometieron a numerosas agresiones para reclamarle dinero.

Seis personas han sido detenidas por su presunta implicación en el secuestro y agresión de un joven en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, Cádiz, en un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. La operación Carrete, llevada a cabo por la Policía Nacional, desarticuló un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y clausuró un punto de venta de estupefacientes en Sanlúcar. Durante el operativo, se realizaron tres registros domiciliarios, incautando armas, un vehículo robado y diversas drogas. Los detenidos, tras ser identificados como miembros de la organización criminal, fueron ingresados en prisión por orden judicial.

Seis personas han sido arrestadas por su presunta participación en el secuestro y las brutales agresiones a un joven en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz). La víctima habría permanecido retenida durante varias horas, en las que sufrió cortes, quemaduras y múltiples golpes, en un episodio que estaría relacionado con un ajuste de cuentas por deudas vinculadas al narcotráfico.

La Policía Nacional ha informado este viernes de que las detenciones se enmarcan en la operación Carrete, una investigación que ha permitido desarticular un grupo criminal con una larga trayectoria en el tráfico de drogas y clausurar un punto de venta de sustancias estupefacientes en Sanlúcar de Barrameda.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre, cuando varios individuos secuestraron al joven y lo trasladaron a una habitación, donde lo mantuvieron privado de libertad durante horas. En ese lugar, presuntamente, lo sometieron a diversas agresiones físicas con la intención de obligarlo a pagar una cantidad de dinero relacionada con actividades de narcotráfico.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda. Tras las primeras pesquisas, los agentes lograron identificar a los supuestos autores y comprobar que pertenecían a una organización criminal con presencia en Sanlúcar y Chipiona. Además de su actividad vinculada al tráfico de drogas, el grupo gestionaba un punto de distribución de estupefacientes en la localidad sanluqueña.

Con los indicios recabados y ante la gravedad de los delitos investigados, la Policía desplegó un operativo que incluyó tres entradas y registros en diferentes viviendas, autorizados previamente por la autoridad judicial.

En el transcurso de las actuaciones, los agentes localizaron e intervinieron tres armas de fuego, varios machetes y un todoterreno sustraído en la Costa del Sol. Según las pesquisas, el vehículo estaba acondicionado para ser utilizado en el transporte de droga.

El dispositivo policial también permitió desmantelar el punto de venta de sustancias que operaba el grupo. En el establecimiento se encontraron 70 papelinas, 35 gramos de cocaína y heroína, así como cerca de medio kilo de cogollos de marihuana. A estos efectos se sumó la incautación de dinero en efectivo, básculas de precisión y varios dispositivos electrónicos relacionados con la actividad delictiva.

Tras finalizar las diligencias, los seis arrestados fueron puestos a disposición de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, que decretó su ingreso en prisión.

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