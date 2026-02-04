Detenidos 14 jóvenes en Ontinyent (Valencia) por humillar, vejar y degradar a una persona por transfobia

El contexto Los hechos comenzaron a producirse en junio de 2024 en diferentes ámbitos de la vida de la víctima, como el centro escolar al que asistía, lugares de ocio y celebraciones, por jóvenes de su entorno y en reiteradas ocasiones.

En Ontinyent, Valencia, la Policía Nacional detuvo a catorce jóvenes de entre 15 y 20 años por presuntos delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas, tras humillar y degradar a una persona por transfobia. Los incidentes comenzaron en junio de 2024 y ocurrieron en el entorno escolar y social de la víctima. La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Ontinyent y el equipo de Extremismo Violento y Odio, confirmó las agresiones físicas y verbales. Los detenidos quedaron en libertad, salvo uno que fue internado en un centro de menores por orden de la Fiscalía.

Agentes de la Comisaría Local de Ontinyent, junto con el equipo de Extremismo Violento y Odio perteneciente a la Brigada Provincial de Información de Valencia, iniciaron la investigación y la identificación de los autores. Los agentes constataron la información aportada por la víctima, demostrándose las agresiones grupales físicas y verbales, amenazas y humillaciones, para potenciar la intimidación sobre su persona.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores identificaron y localizaron a los presuntos responsables, 14 jóvenes de entre 15 a 20 años, que fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de odio, quebrantamiento de condena, lesiones y amenazas.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han quedado en libertad, excepto uno que, a requerimiento de la Fiscalía de Menores, fue trasladado a su disposición y se decretó su internamiento en un centro de menores.

