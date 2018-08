El Gobierno de Pedro Sánchez no retira la utilidad pública a Hazte Oír a pesar de reclamarlo en la oposición

El Gobierno de Pedro Sánchez no retirará de momento la utilidad pública a los ultracatólicos de Hazte Oír. Fuentes del ministerio del Interior, del que dependen las concesiones de este beneficio, han justificado esta decisión alegando "cuestiones técnicas", según han explicado a eldiario.es.

El ministerio defiende que cuando se retira la utilidad pública de alguna asociación se hace por problemas con las cuentas o con su actividad aunque reconoce que también se podría retirar su no cumple unos requisitos: entre ellos que no beneficie sólo a sus socios y que si sus cargos cobran una retribución no puede ser de subvenciones públicas.

Pero los requisitos que más chocan con la organización de Hazte Oír son los que hacen referencia a la actividad de estas asociaciones. Para ser declarada de interés público debe tener un carácter "cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de fomento de la tolerancia o de protección de la infancia". Y, por supuesto, que persiga objetivos de "interés general".

El PSOE fue uno de los partidos más combativos después de que Hazte Oír sacara a las calles un autobús tránsfobo con mensajes ofensivos para el colectivo trans. Los socialistas pidieron al Gobierno de Mariano Rajoy que retirara la utilidad pública de la organización pero ahora en el poder descartan hacerlo de momento.