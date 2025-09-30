Las fuertes lluvias provocan la caída de un talud en el barranco del Poyo a su paso por Picanya, Valencia

Los detalles En dicha zona se estaban realizando trabajos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar dentro de la obra de emergencia para reparar los daños ocasionados por la DANA del pasado 29 de octubre.

Las fuertes lluvias caídas en Valencia han provocado el desprendimiento de un talud en el barranco del Poyo a su paso por Picanya. Se trata de una zona próxima a la calle Almassereta, la más castigada en la localidad durante la DANA del pasado 29 de octubre, cuando el desbordamiento del barranco provocó el derribo de varias viviendas de planta baja.

Según ha informado Levante-EMV, poco después de conocer el desprendimiento, el Consistorio envió a la zona afectada a personal de Urbanismo y Policía Local, que han procedido a vallar la zona así como a retirar los vehículos próximos.

Además, según ha desvelado dicho medio, también se han puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que es la responsable del mantenimiento del barranco, para que intervenga.

En dicha zona se estaban realizando trabajos por parte de la CHJ, dentro de la obra de emergencia para reparar los daños ocasionados por la DANA en el barranco del Poyo.

Fuentes de la CHJ han explicado a Europa Press que en la zona en la que se ha producido el desprendimiento todavía no habían actuado porque "estaba previsto que Carreteras construyera el estribo de la pasarela en la que venían trabajando desde hace meses".

En estos momentos, han agregado, se estaba haciendo la cimentación y en la parte próxima al talud desprendido se había construido un muro de escollera que "no ha sufrido daños".

Ahora, la CHJ está estudiando "la mejor solución" para realizar un sostenimiento de emergencia de ese talud, "con el objetivo de mejorar la estabilidad del mismo", han precisado las mismas fuentes.

A causa del episodio de lluvias de estos días, las obras en el barranco del Poyo se han paralizado y los trabajos se retomarán en función del estado del barranco, ya que el barro "complica la entrada, salida y circulación de la maquinaria pesada".

Tras este suceso, Compromís per Picanya ha alertado en sus redes sociales del deslizamiento de tierra en las laderas del barranco "a causa del temporal de lluvias intensas de esta noche".

Por ello, ha instado al Ayuntamiento y a la CHJ a que informen "durante las próximas horas" de las medidas tomadas en relación al desprendimiento, así como a tomar las "medidas preventivas necesarias" para garantizar la seguridad del vecindario y personas trabajadoras.

