"¡Fuera Policía de nuestras aulas!": seis mossos conviven con alumnos de 14 centros considerados conflictivos

Los detalles Con una manifestación para pedir la retirada de los Mossos de las aulas. Profesores y alumnos se han unido para manifestarse y denunciar que traer agentes no es la solución que necesitan, sino "técnicos de integración social y pedagogos".

Desde este lunes, alumnos de un instituto en Hospitalet de Llobregat compartirán espacios con Mossos d'Esquadra de paisano en un ensayo piloto en 14 centros educativos considerados conflictivos. Esta medida ha generado protestas entre alumnos y profesores, quienes rechazan la presencia policial y demandan la incorporación de técnicos de integración social y pedagogos. Los estudiantes, en su mayoría migrantes, consideran la medida racista y piden más recursos para la educación pública. Mientras algunos padres apoyan la presencia policial, otros prefieren la labor de educadores sociales. Educación afirma que los centros participantes han aceptado formar parte del experimento.

Desde este lunes, los alumnos de un instituto de Hospitalet de Llobregat van a tener que acostumbrarse a compartir pasillos y espacios con los Mossos d'Esquadra, que irán vestidos de paisano. Hasta seis agentes que se van a repartir por 14 centros educativos, algunos considerados como conflictivos, donde ha habido altercados o agresiones posteriores. Una medida que no gusta ni a alumnos ni a profesores y por la que ya han protestado.

Al grito de: "¡Fuera Policía de nuestras aulas!". Así es como han sido recibidos los mossos que, de alguna forma, comienzan este lunes en el instituto. Pero también les han hecho saber que no son bienvenidos en las aulas, portando pancartas enormes y hasta haciendo pintadas. Se han unido los profesores y los alumnos, porque ambas partes creen que traer agentes de paisano a los centros educativos no es precisamente la solución que necesitan.

Lo que demandan, según nos cuenta Pepa Vidal, profesora del Instituto Público Margarida Xirgú, son "técnicos de integración social, pedagogos u orientadores, pero en ningún caso, policías dentro de las aulas".

El despliegue de los mossos ha comenzado este lunes. Se trata de una prueba, de un ensayo piloto en el que participan 14 centros y estos seis agentes de los Mossos d'Esquadra. La idea es que trabajen de forma coordinada con el profesorado y con los alumnos para solucionar conflictos y también prevenirlos.

Pero los alumnos no están conformes. Denuncian: "Estamos en un centro donde la mayoría de alumnos son migrantes, y de familias migrantes con vulnerabilidad social, y con otros problemas que se resuelven con más recursos para la Educación Pública", explica uno de los alumnos afectados y que se han manifestado. Hasta consideran que es una medida racista.

Entre los padres, hay división de opiniones, entre los que consideran que "los mossos son un integrador social y que a veces a los profesores se les va de las manos con ciertas edades", y entre los que aseguran que "los educadores sociales hacen una labor más importante para los niños que los mossos".

Desde Educación aseguran que todos los centros que participan han querido formar parte de este experimento.

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