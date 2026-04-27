Cae un trozo de techo del pabellón de los Salesianos de la Trinidad en Sevilla sobre la cabeza de un jugador

Los detalles El partido estaba detenido mientras los jugadores pedían explicaciones al árbitro por una jugada previa, según ABC Sevilla. El joven se acercó por su propio pie a la zona de banquillos después del golpe.

Durante un partido de baloncesto en Sevilla, un incidente causó gran conmoción cuando un trozo del techo del pabellón del colegio Salesianos de la Trinidad cayó sobre la cabeza de un jugador. El encuentro, que se disputaba entre el Sajuma y el Coria, fue detenido inmediatamente tras el accidente. Las imágenes muestran al jugador sorprendido por el impacto, pero afortunadamente, según el usuario @juliansevilla, el joven se encuentra en buen estado. Desde la grada, varios espectadores expresaron su indignación, afirmando que "así no se puede jugar" tras el suceso.

Susto tremendo durante un partido de baloncesto en Sevilla. Un trozo del techo del pabellón de baloncesto del colegio de los Salesianos de la Trinidad ha caído sobre la cabeza de un jugador mientras se disputaba un partido entre el Sajuma y el Coria.

Según vemos en las imágenes que acompañan a estas líneas, el encuentro está detenido cuando una plancha del techo cae en la cabeza de un jugador, que queda sorprendido ante la situación que se acaba de dar. Según el usuario @juliansevilla, el joven se encuentra en buen estado tras este tremendo susto.

"Ha caído un trozo. No lo puedo creer. Así no se puede jugar", denuncian varias personas desde la grada tras lo ocurrido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.