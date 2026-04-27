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Tremendo susto

Cae un trozo de techo del pabellón de los Salesianos de la Trinidad en Sevilla sobre la cabeza de un jugador

Los detalles El partido estaba detenido mientras los jugadores pedían explicaciones al árbitro por una jugada previa, según ABC Sevilla. El joven se acercó por su propio pie a la zona de banquillos después del golpe.

Cae un trozo de techo del pabellón de los Salesianos de la Trinidad en Sevilla sobre la cabeza de un jugador
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Susto tremendo durante un partido de baloncesto en Sevilla. Un trozo del techo del pabellón de baloncesto del colegio de los Salesianos de la Trinidad ha caído sobre la cabeza de un jugador mientras se disputaba un partido entre el Sajuma y el Coria.

Según vemos en las imágenes que acompañan a estas líneas, el encuentro está detenido cuando una plancha del techo cae en la cabeza de un jugador, que queda sorprendido ante la situación que se acaba de dar. Según el usuario @juliansevilla, el joven se encuentra en buen estado tras este tremendo susto.

"Ha caído un trozo. No lo puedo creer. Así no se puede jugar", denuncian varias personas desde la grada tras lo ocurrido.

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