La 'marea verde' protesta en Madrid contra el "abandono institucional" de Ayuso: "Salvemos la educación pública"

Los detalles La marcha ha arrancado a las 12:00 desde Atocha rumbo a la Puerta del Sol. En la misma han estado presentes representantes públicos como Manuela Bergerot, de Más Madrid, e Isa Serra, de Podemos.

Cientos de profesores, familias y alumnos han protestado en Madrid contra los recortes y el abandono institucional del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, bajo el lema 'Salvemos la educación pública'. La manifestación, que partió de Atocha hacia la Puerta del Sol, incluyó la participación de Manuela Bergerot y Isa Serra. Se denunció la falta de recursos, la privatización y las malas condiciones laborales en la educación. Bergerot criticó el supuesto "odio" de Ayuso a la educación pública, mientras Serra destacó la huelga indefinida de educadoras infantiles como ejemplo de resistencia. También se abordó la situación de las universidades, con un referéndum simbólico en la UCM que mostró un rechazo masivo a los recortes.

Cientos de profesores, familias y alumnos desde infantil a la universidad han protestado en Madrid contra los "recortes" y el "abandono institucional" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso bajo el cántico 'la uni no se vende, la uni se defiende'. Con el lema 'Salvemos la educación pública', la marea verde ha salido de Atocha a las 12:00 para poner rumbo hacia la Puerta del Sol, en una movilización que ha contado con Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y de Isa Serra, de Podemos.

Según anunciaron los organizadores en un comunicado, la concentración busca denunciar la "falta de recursos crónica, la sobrecarga y el abandono institucional" en la educación especial, al igual que la "creciente privatización y reducción" del personal administrativo, la "invisibilización" de los trabajadores o "los bajos salarios, las largas jornadas y las elevadas ratios de 0-3 a Secundaria".

Bergerot, en declaraciones a los medios, ha afirmado que el "abandono" solo se puede explicar "por el odio de Ayuso a la educación pública y a sus valores democráticos", lamentando que en "la comunidad más rica de España los profesores cobren el SMI" mientras la presidenta "va a por su tercer piso del millón de euros".

"Estamos donde hay que estar. En las calles, junto a los educadores, profesores, trabajadores, familias y estudiantes de la educación pública que salen a manifestarse en defensa propia. Sale la comunidad educativa madrileña en contra del abandono de Ayuso y hay que estar a su lado tanto en las calles como en las instituciones", ha expuesto.

La manifestación coincide con la huelga indefinida de educadoras infantiles que comenzó el pasado 7 de abril. Entre sus reivindicaciones están el aumento de sus sueldos más allá del salario mínimo interprofesional (SMI), equiparación de las condiciones entre los diferentes modelos existentes y una mejor financiación a los centros.

Isa Serra, en ese sentido, ha asegurado que el paro "es el ejemplo" de que "hay posibilidad de ganarle la batalla a la Comunidad de Madrid". Ha pedido que se deje de tratar a estas profesionales "como si no fuesen educadoras": "Es insostenible que haya una para 20 niños y niñas y que sigan con salarios de absoluta miseria".

La protesta tampoco ha olvidado a las universidades madrileñas que. Según la portavoz de Podemos, la estrategia del Gobierno regional se basa en "acabar con la universidad pública para fomentar la universidad privada", provocando así que "solamente quien se lo pueda pagar tenga derecho a acceder a una educación pública".

"Quiero recordar que el consejero de Educación no habría dimitido si no es gracias a las movilizaciones universitarias. También están aquí el resto de las etapas educativas para decir que 'ya está bien' de que Ayuso siga fomentando la privatización, que está generando una segregación en el conjunto de la Comunidad de Madrid", ha añadido.

El referéndum de la UCM sobre los recortes

Además, Bergerot ha recordado el resultado de la consulta simbólica realizada por estudiantes y profesores de la UCM, donde se reflejó que 7.278 personas rechazaban los recortes en la universidad, lo que representa el 95,78% de los votos emitidos.

"Es un acto democrático, legítimo, que demuestra la fuerza de los estudiantes. Van a seguir organizados para exigir una financiación mayor y para reivindicar la libertad de expresión en los campus", ha afirmado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.