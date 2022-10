Los agricultores optan por buscar padrinos, una forma de comercializar directamente con el consumidor, eliminar intermediarios y salvar la agricultura. Es lo que ha hecho Ismael Navarro con sus naranjas, pues el año pasado perdió 8.000 euros. Le compraron la naranja a tres céntimos el kilogramo para la industria del zumo cuando cultivarlas le cuestó diez veces más: 30 céntimos el kilo.

Por ello, ha decidido eliminar intermediarios y buscar padrinos para sus naranjos. "Es menos producción, menos kilos, pero saco más beneficio y puedo seguir manteniendo mi actividad", asegura a las cámaras de laSexta.

Se trata de una fórmula que cada vez aplican más agricultores y que en Teruel ya ha permitido salvar 15.000 olivos. José Alfredo Martí, cofundador de apadrinaunolivo.org, cuenta que la despoblación había provocado el abandono de 100.000 olivos centenarios. "El olivo cuando se abandona no da producción, el olivo vuelve a ser un arbusto y no hay un agricultor que pueda trabajarlo si no tiene nada que vender", cuenta.

De ese abandono nació su proyecto: apadrinaunolivo.org. A través de él, los clientes pueden seleccionar que olivo quieren recuperar y su aportación nos permite emplear a gente del pueblo y a generar economía, explica Martí. A día de hoy ya son más de 12.000 padrinos los que han creado un vínculo con algún olivo. Pues el proyecto también va de eso: de crear un vínculo emocional con la tierra.