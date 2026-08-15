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La tierra tiembla

El terremoto de magnitud 5 registrado en Granada deja otras 50 réplicas repartidas por la provincia y zonas de Málaga y Almería

Los detalles Al temblor registrado a las 01:04 en Alhecín le han seguido otro medio centenar de intensidad leve. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1.

Terremoto en Granada Terremoto en GranadaAgencia EFE
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El terremoto de magnitud 5 registrado en Granada, que se ha producido después de otros tres seísmos más leves, ha dejado tras él otras 50 réplicas repartidas por la provincia granadina y también en zonas de Málaga y Almería, como Fondón, Benomocarra, Campillos y Vélez Málaga.

La zona lleva sintiendo este tipo de movimientos de tierra durante los últimos días, teniendo lugar durante la jornada del viernes seísmos más pequeños de hasta 3,7 grados.

El más fuerte fue en la madrugada del viernes al sábado a las 01:04 de la mañana, con un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín a menos de un kilómetro de profundidad, algo que provoca que la tierra se mueva de manera más intensa.

La mayoría de los terremotos posteriores han sido de intensidad inferior a dos, pero un par han alcanzado los tres y los 3,3 grados de magnitud.

Estos seísmos han dejado decenas y decenas de llamadas de avisos a emergencias, provocando además bastantes daños materiales en las zonas afectadas. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales o heridos.

La Junta ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, de tal plan. Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, con el objetivo de reforzar el seguimiento de la situación y de coordinar tanto recursos como las actuaciones necesarias.

Por su parte, Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha pedido a la ciudadanía "calma" y "mucho cuidado" insistiendo en la importancia de seguir "todas las recomendaciones".

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5, que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", ha compartido en redes sociales.

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