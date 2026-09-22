Ahora

Crisis de la vivienda

Bea de Vicente: "Sería genial que tuviéramos un Estado que comprara la vivienda en lugar del fondo buitre" 

La abogada penalista explica que "los fondos buitre, al final, son empresas legales que compran deudas y compran pisos de personas en situaciones vulnerables". Por ello, considera que el Gobierno debe actuar comprando y reconvirtiendo en vivienda social.

mvt-b-vicente-vivienda
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Mari Carmen, a sus 87 años, está a punto de convertirse en una de las últimas personas desahuciadas en Madrid. Esta anciana lleva más de dos años luchando para que la "dejen en paz" en su casa, pero la próxima semana se enfrenta al cuarto intento de desahucio. Todo porque su vivienda fue comprada por un fondo de inversión y la quiere fuera.

Sobre este tremendo caso, que parece no tener buena solución pese al apoyo recibido por sus vecinos y activistas, ha hablado este martes Bea de Vicente en Más Vale Tarde. Resulta que lo que está haciendo el fondo buitre es absoluta y totalmente legal porque "los fondos buitre, al final, son empresas legales que compran deudas y compran pisos de personas en situaciones vulnerables".

"Si tuviéramos un Estado que adquiere esa vivienda... No es tanto prohibir como ser proactivo", ha defendido la abogada penalista como solución. Y se explica: "No es prohibir al fondo buitre que lo haga, es permitir que el Estado sea el que compre esa vivienda y dé vivienda social".

Sin embargo, De Vicente ha reconocido que el problema de Mari Carmen "tiene muy mala solución", aunque debe "seguir peleando". "Solicitar piedad y llegar a un posible acuerdo en el que el comprador convierta eso en una vivienda social". Aunque después, con la ley en la mano, el nuevo comprador podrá volver a pedir su desahucio. "No puedes trasladar al propietario ni al ciudadano el problema de la vivienda, porque al final el mercado no tiene corazón".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez rechaza la invitación de Trump y no acudirá a su recepción por la Asamblea de la ONU alegando motivos de agenda
  2. Temor a una nueva entrada masiva: Albares asegura que Rabat le ha garantizado que impedirá un salto a Ceuta el día 23
  3. Bergerot tacha de "gravísimo" lo ocurrido en el Ramón y Cajal: "Nos preocupa que sea una práctica sistémica en todos los hospitales públicos"
  4. El Congreso retira definitivamente la acreditación al agitador ultra Vito Quiles por tres faltas muy graves
  5. Zapatero dará "en las próximas horas" una explicación al juez sobre el origen de sus joyas más de tres meses después
  6. El escritor que denunció los 'safaris humanos' de Sarajevo revela las "dos pistas" que podrían destapar la participación de españoles