Bea de Vicente: "Sería genial que tuviéramos un Estado que comprara la vivienda en lugar del fondo buitre" 

La abogada penalista explica que "los fondos buitre, al final, son empresas legales que compran deudas y compran pisos de personas en situaciones vulnerables". Por ello, considera que el Gobierno debe actuar comprando y reconvirtiendo en vivienda social.

Mari Carmen, una anciana de 87 años, está a punto de ser desahuciada en Madrid. Lleva más de dos años luchando para permanecer en su hogar, pero enfrenta un cuarto intento de desalojo debido a que su vivienda fue adquirida por un fondo de inversión. A pesar del apoyo de vecinos y activistas, el proceso es legal, ya que estos fondos compran deudas y propiedades de personas vulnerables. Bea de Vicente, en Más Vale Tarde, sugirió que el Estado debería comprar estas viviendas para ofrecer vivienda social. Sin embargo, reconoce que el caso de Mari Carmen es complicado y debe seguir buscando acuerdos.

Mari Carmen, a sus 87 años, está a punto de convertirse en una de las últimas personas desahuciadas en Madrid. Esta anciana lleva más de dos años luchando para que la "dejen en paz" en su casa, pero la próxima semana se enfrenta al cuarto intento de desahucio. Todo porque su vivienda fue comprada por un fondo de inversión y la quiere fuera.

Sobre este tremendo caso, que parece no tener buena solución pese al apoyo recibido por sus vecinos y activistas, ha hablado este martes Bea de Vicente en Más Vale Tarde. Resulta que lo que está haciendo el fondo buitre es absoluta y totalmente legal porque "los fondos buitre, al final, son empresas legales que compran deudas y compran pisos de personas en situaciones vulnerables".

"Si tuviéramos un Estado que adquiere esa vivienda... No es tanto prohibir como ser proactivo", ha defendido la abogada penalista como solución. Y se explica: "No es prohibir al fondo buitre que lo haga, es permitir que el Estado sea el que compre esa vivienda y dé vivienda social".

Sin embargo, De Vicente ha reconocido que el problema de Mari Carmen "tiene muy mala solución", aunque debe "seguir peleando". "Solicitar piedad y llegar a un posible acuerdo en el que el comprador convierta eso en una vivienda social". Aunque después, con la ley en la mano, el nuevo comprador podrá volver a pedir su desahucio. "No puedes trasladar al propietario ni al ciudadano el problema de la vivienda, porque al final el mercado no tiene corazón".

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