Detienen a una joven italiana acusada de haber matado a sus tres hijos recién nacidos

Una joven italiana de 25 años ha sido arrestada en Reggio Calabria, acusada de matar a sus dos hijos recién nacidos, cuyos cuerpos fueron hallados en un armario. La investigación comenzó en julio pasado cuando sus padres encontraron los cuerpos en su casa en Pellaro. Las cámaras de vigilancia mostraron que la joven estuvo sola durante la presunta hora de nacimiento y muerte de los bebés, confirmándose que nacieron vivos y murieron por asfixia. Además, se sospecha que la mujer podría haber asesinado a otro hijo en 2022, y su novio está siendo investigado por complicidad.

Una joven italiana de 25 años ha sido arrestada en Reggio Calabria (sur) bajo la acusación de haber matado a sus dos hijos recién nacidos, que fueron encontrados envueltos en una manta dentro de un armario. Además, la Policía ha informado en un comunicado que también existe la sospecha de que haya asesinado a otro hijo nacido hace tres años.

La investigación comenzó en julio del año pasado, cuando los padres de la mujer encontraron los cuerpos de los dos recién nacidos envueltos en una manta en un armario de su casa en la localidad de Pellaro. La mujer ha sido puesta bajo arresto domiciliario.

Las cámaras de vigilancia en los alrededores de la vivienda revelaron que la joven estuvo sola en el interior entre las 19:00 y las 20:30 horas del 8 de julio de 2024, la presunta hora del nacimiento y la muerte de los niños.

Las pruebas que se han realizado confirmaron que los bebes nacieron vivos, y que las muertes se produjeron por asfixia. Los padres explicaron que en esa fecha su hija había sido ingresada en el Hospital General de Reggio Calabria para el tratamiento de una hemorragia grave poco antes de que se encontraran los bebés y negaron saber que estaba embarazada.

Además, los investigadores, a través de mensajes que se había intercambiado con su novio, quien está siendo investigado por complicidad, han reconstruido que la pareja ya había vivido una situación similar en 2022.

Los mensajes entre ambos revelan fuertes desacuerdos sobre si quedarse o no con el niño, hasta agosto, fecha en la que supuestamente la mujer dio a luz y también se deshizo del cuerpo del menor, que está siendo buscado con unidades caninas especializadas en el terreno donde vivían la mujer arrestada y su novio, así como en el de su familia inmediata.

