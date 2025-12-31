¡Feliz 2026! Pero... ¿qué país celebra primero el Año Nuevo?

Cada Año Nuevo hay un país que inicia el nuevo año antes que los demás. Mientras aquí se celebra la llegada del año nuevo, en otras puntas del planeta aún faltan más de 24 horas.

Cuando el reloj marca la medianoche del 31 de diciembre, el mundo entero parece sincronizado en una celebración colectiva. Sin embargo, el Año Nuevo no empieza al mismo tiempo para todos. Mientras algunas ciudades aún disfrutan de la tarde del 31, otras ya están estrenando el calendario, lanzando fuegos artificiales y compartiendo los primeros deseos del año entrante.

Esto ocurre por una razón sencilla pero fascinante: los husos horarios que rodean al planeta. En un extremo del mapa, pequeñas islas del Pacífico adelantan la fiesta muchas horas antes que grandes capitales como Tokio, Nueva York o Madrid. Este desfase temporal organiza una cadena de celebraciones que recorre la Tierra de este a oeste, generando uno de los espectáculos globales más singulares del calendario.

A medida que avanza la tarde del 31 en Europa o América, en algunos puntos del Pacífico ya es Año Nuevo desde hace horas. Entonces ¿cuál es el primer país del mundo donde llega el Año Nuevo?

Dónde se celebra antes el Año Nuevo

Aunque el mundo se rige por 24 husos horarios principales, la realidad es mucho más compleja. Existen territorios que usan medias horas, otros ajustan 45 minutos y algunos países que han modificado su huso por decisiones políticas o económicas. Esta irregularidad hace que el Año Nuevo avance de forma escalonada y nada uniforme, creando una secuencia de celebraciones que puede durar más de 26 horas desde que comienza en el Pacífico hasta que finaliza en las islas más occidentales.

La Línea Internacional de Cambio de Fecha, un trazado irregular diseñado para no dividir naciones ni afectar rutas comerciales, actúa como punto de partida. A un lado es 1 de enero; al otro, todavía es 31 de diciembre. Este límite geográfico convierte a ciertas islas poco conocidas en protagonistas anuales de la fiesta global.

A lo largo de la historia reciente, varios países han modificado su huso horario para posicionarse estratégicamente respecto a esta línea. Kiribati lo hizo en los años 90 para unificar su territorio; Samoa lo hizo en 2011 para alinearse económica y socialmente con Australia y Nueva Zelanda. Estas decisiones han cambiado el orden de las celebraciones de Año Nuevo a escala mundial.

Kiribati, el primer lugar del mundo en celebrar Año Nuevo

El primer lugar habitado del mundo en celebrar el Año Nuevo es la isla de Kiritimati, perteneciente a Kiribati, situada en la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Esta isla, ubicada en el Pacífico central, opera con UTC+14, el huso horario más adelantado del planeta.

Por ello, Kiritimati es la primera en recibir el 1 de enero, y lo hace 14 horas antes que Londres y 23 horas antes que Honolulu.

¿Y después? Samoa y Tonga, los segundos en celebrar

Unos minutos después de Kiribati, la fiesta se traslada a Samoa y Tonga, ambos países situados en husos adelantados del Pacífico. Los dos celebran el Año Nuevo con UTC+13, lo que los sitúa inmediatamente detrás de Kiribati en la secuencia global.

Samoa vivió uno de los episodios más curiosos de la historia moderna del tiempo: en 2011 el país "saltó" un día entero, pasando directamente del 29 al 31 de diciembre para abandonar el lado "final" del mapa y situarse en el inicio del calendario.

Con este cambio dejó de ser uno de los últimos países en celebrar el Año Nuevo para convertirse en uno de los primeros. Este movimiento no fue caprichoso: buscaba facilitar el comercio y las relaciones con Australia y Nueva Zelanda, sus principales socios.

