¿Dónde ver las Campanadas con Cristina Pedroche en 2025? Este año hay cambios

El cierre del año de 2025 y la entrada en 2026 la podremos seguir, una vez más, con Cristina Pedroche de la mano de Alberto Chicote. Aunque este año ha habido algún que otro cambio.

Doce años dan para mucho. Este año, se 'cierra' un poco una etapa para Cristina Pedroche, que lleva 11 años dando las Campanadas con Atresmedia. No es que sea su última vez, es que se cierra un ciclo de 12 años: como las 12 uvas que dan la bienvenida al año; como las 12 campanadas.

Las de 2025-2026 son unas Campanadas algo diferentes. Aunque todavía no sabemos nada de su vestido, ella misma ha adelantado que tendrá un discurso muy potente y su amigo (y responsable del proyecto artístico) Josie también ha desvelado algún que otro detalle. Y es que las 'Pedroche Campanadas' se han convertido en toda una tradición del final de año.

Cada año, es diferente, si no que se lo digan a los 11 vestidos que se ha puesto hasta ahora: lejos quedaron aquellas transparencias en un precioso vestido negro de Charo Ruiz, espectacular pero a la vez mucho más tradicional que los que vinieron después. El último fue toda una revolución: un vestido hecho con su propia leche materna.

Pedroche estará acompañada de Alberto Chicote la noche del 31 de diciembre, como ya es costumbre, aunque esta noche sí habrá un pequeño cambio: las Campanadas serán retransmitidas por laSexta. Pedroche y Chicote suman una década juntos al frente de la despedida del año, consolidados ya como la pareja más icónica de la última noche del año.

Así pues, después de Zapeando, el programa en el que Pedroche colabora el resto del año, empezará la fiesta nocturna. Y las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote se podrán ver, además de en laSexta, también a través de atresplayer y Antena3. ¡Feliz año nuevo!

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.