La mágica sorpresa de Elijah Wood (Frodo Bolsón) al aparecer en una boda temática de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda

La mágica sorpresa de Elijah Wood (Frodo Bolsón) al aparecer en una boda temática de 'El Señor de los Anillos' en Nueva Zelanda

Una pareja fan de El Señor de los Anillos vive un momento único en su boda en Hobbiton, Nueva Zelanda, cuando Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo, apareció por sorpresa para felicitarlos.

Una boda puede ser inolvidable por muchas razones, pero la de esta pareja en Nueva Zelanda alcanza un nivel de emoción que pocas veces hemos visto en el plató de Aruser@s.

La pareja, fanática de El Señor de los Anillos, eligió celebrar el 'sí, quiero' el icónico set turístico de Hobbiton, y lo que parecía un día mágico se volvió aún más especial cuando Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo, apareció de sorpresa para felicitarles.

Según detalla Óscar Broc, la risa se desató entre los invitados, que iban vestidos de hobbits, al ver cómo el mismo Elijah "se reía al comprobar que era le único que no iba disfrazado": "Siendo él el original".

Desde el plató de Aruser@s, María Moya no puede contener su entusiasmo ante la historia: "Yo me muero", confiesa la tertuliana más romántica de Aruser@s.

