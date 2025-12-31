Ahora

Un nuevo alud deja un desaparecido en el Valle de Bielsa (Huesca)

¿Por qué es importante? El hombre desaparecido se encontraría practicando raquetas en la zona de Urdiceto.

Imagen del Valle de Bielsa (Huesca)
Un nuevo alud en la provincia de Huesca ha dejado un desaparecido. Concretamente, se trata de un hombre que se encontraría practicando raquetas y que habría sido atrapado por el desprendimiento de nieve ocurrido en el Valle de Bielsa.

Sobre las 20:00 horas, el 112 de Aragón ha recibido el aviso de que una persona podría estar atrapada en la zona de Urdiceto en el pirineo aragonés. La alerta la transmitió otro montañista que pudo bajar hasta un refugio. Según ha podido confirmar laSexta los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ya se encuentra de camino, aunque podría tardar unas tres horas en llegar.

Cabe recordar que estos hechos ocurren pocos días después de que otro alud en Panticosa dejase un total de tres muertos y un herido, que fue atendido fue atendida con signos de hipotermia. Asimismo, otras dos personas pudieron salir por su propio pie. En este caso los alpinistas estaban practicando esquí de montaña.

