Un nuevo alud deja un desaparecido en el Valle de Bielsa (Huesca)

Un nuevo alud en la provincia de Huesca ha dejado un desaparecido en el Valle de Bielsa. La víctima, un hombre que practicaba raquetas, fue atrapado por el desprendimiento de nieve. El aviso llegó al 112 de Aragón sobre las 20:00 horas, cuando otro montañista logró llegar a un refugio y alertar de la situación en Urdiceto, en el Pirineo aragonés. Los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil están en camino, aunque tardarán unas tres horas. Este incidente ocurre pocos días después de otro alud en Panticosa, que dejó tres muertos y varios heridos.

Sobre las 20:00 horas, el 112 de Aragón ha recibido el aviso de que una persona podría estar atrapada en la zona de Urdiceto en el pirineo aragonés. La alerta la transmitió otro montañista que pudo bajar hasta un refugio. Según ha podido confirmar laSexta los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ya se encuentra de camino, aunque podría tardar unas tres horas en llegar.

Cabe recordar que estos hechos ocurren pocos días después de que otro alud en Panticosa dejase un total de tres muertos y un herido, que fue atendido fue atendida con signos de hipotermia. Asimismo, otras dos personas pudieron salir por su propio pie. En este caso los alpinistas estaban practicando esquí de montaña.

