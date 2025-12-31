Ahora

Discusión mortal

Un joven presuntamente mata a su padre durante una discusión en Fuenmayor (La Rioja)

Los detalles El suceso ha ocurrido este miércoles por la tarde en este municipio riojano de 3.300 habitantes, a 10 km de Logroño. La Guardia Civil investiga los hechos.

Imagen del un vehículo de la Guardia Civil Imagen del un vehículo de la Guardia Civil Agencia EFE

Tragedia en el pequeño municipio riojano de Fuenmayor (La Rioja), donde un joven presuntamente ha matado a su padre este miércoles durante una discusión, según han indicado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El suceso se produjo durante la tarde de este miércoles en esta localidad de unos 3.300 habitantes, situada a apenas 10 kilómetros de Logroño. Por el momento, no se conocen las causas que provocaron la pelea.

La Guardia Civil, que se encuentra investigando el caso, ha informado a EFE que todavía no puede dar más detalles sobre lo ocurrido.

El municipio se encuentra consternado ante este trágico suceso familiar, mientras las autoridades continúan recabando información y analizando las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.

