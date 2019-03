La familia de Stephen Hawking denuncia a la exenfermera del científico por presuntos abusos

Los familiares del fallecido Stephen Hawking han denunciado a Patricia Dowdy, su enfermera durante más de 15 años, por presuntamente haber agredido y abusado del astrofísico, según recoge 'The Times'.

La mujer, de 61 años, ha sido suspendida de su trabajo por el Consejo de Enfermería y Partería y se encuentra en medio de un caso de mala conducta durante seis semanas, hasta que se esclarezca el caso.

El juicio, que se ha mantenido en secreto desde el pasado mes de febrero, terminará el 21 de marzo a puerta cerrada por la "gravedad de las acusaciones, que nunca antes se habían hecho públicas".

Esta decisión también ha estado influida por la delicada salud de Dowdy, según ha declarado el cuerpo de enfermería.

Patricia Dowdy había dejado de trabajar para Hawking en 2016, dos años antes de su fallecimiento. No obstante, los familiares del astrofísico, antes de su muerte, decidieron interponer una denuncia que ha abierto esta investigación.

Aunque la exenfermera no ha querido manifetarse ante los medios, 'The Mail on Sunday' asegura que "todo ha sido muy molesto para ella".